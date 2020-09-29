「睡夢老喬」vs.「毒瘤白癡」　拜登、川普整場大選各種金句狂噴

▲川普與拜登即將首次在辯論會場上交鋒。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國2020年總統大選首次電視辯論會即將到來，也代表著距離投票日只剩下大約一個月時間，兩位候選人這段期間的一言一行，很可能左右全美乃至全球未來的走向。

一般而言，美國秋季選舉季大多以美國9月第一個星期的勞工節為起跑點，共和黨、民主黨的兩位候選人將展開一系列密集競選行程，最終衝向11月3日的終點線。今年選戰受新冠疫情影響緣故，與過往選戰過程有些不同，例如民主黨候選人拜登（Joe Biden）憂心疫情仍然嚴峻，一度連續22天沒有實體大型競選活動，但與對手的隔空唇槍舌戰卻從未間斷。

▼美國大選首場辯論會場即將於俄亥俄州克里夫蘭登場。（圖／路透）



例如，川普9月初就曾在社群媒體上公布了一個給拜登的新綽號，將他稱為「喬•希登」（Joe Hiden，Hiden為隱藏Hidden之諧音），嘲弄他一直「躲藏」在自家地下室，與頻繁進行實體競選活動的川普形成對比。

川普9月7日當天在白宮記者會上直言拜登「愚蠢」，稱如果拜登和其搭檔賀錦麗（Kamala Harris）當選，將會「摧毀」美國國家與經濟；拜登同一天與工會組織領袖會晤時稱，美國工人遵守「美國規則」生存，川普則依靠「謊言、貪婪與自私」，試圖拉攏工會支持。

▼拜登批評川普愚蠢、自私。（圖／路透）



在疫情方面，川普和拜登互指對方將即將問世的疫苗政治化。拜登陣營對疫苗安全性表示擔憂，並稱會在公開透明的前提下聽取科學家建議行動。川普則承諾會在大選前準備好派發疫苗，並鼓吹民眾勿聽信拜登的「反疫苗說辭」，相關說法只會「危害生命、破壞科學」。

美國是新冠疫情最嚴重的國家，川普政府在疫情發生之初的「表現」有目共睹。拜登就明言，「總統的首要職責是保護美國人民，但川普沒有，他根本沒資格當總統」。拜登說，他相信疫苗、也相信科學家，但是不相信川普的說法，「此時此刻，美國人民也不該相信他」。

事實上，儘管美國疫情在5月份就已經非常嚴峻，但在5月31日的陣亡將士紀念日上，川普出席紀念儀式時仍堅持不配戴口罩，並且發文嘲弄戴口罩的拜登。拜登則回擊川普「蠢斃了」，「總統應該要領導國家，而不是做蠢事，錯誤地展示男子氣概。」

▼川普貶低對手，將自己塑造出強勢、有魄力的王者形象。（圖／達志影像／美聯社）



除了疫情影響，美國自非裔男子弗洛伊德（George Floyd）於5月底遭白人警察執法過當喪命後，種族暴力騷亂就迅速從明尼蘇達州雙城地區蔓延至全美各州，直到9月初民調顯示，有9成選民認同種族問題才是今年大選最重要的議題。

然而，兩位候選人對待騷亂的態度也截然不同。川普重申「法律與秩序」的重要性，又說暴力騷亂是「左翼分子發動的內亂」，譴責拜登不敢批評極端左翼人士。拜登則指控，川普以「毒害美國」的方式領導政府，正好激化了示威群眾，才讓若干人無辜喪命。拜登說，4年以來，川普的存在「毒害了我們的國家」；「他宣揚維持秩序，但到目前為止他從未解決問題，反而是問題之一。」

值得一提的是，拜登雖然在種族議題上表現出反對歧視態度，但他種族議題爆發之前不久，也曾犯下一次重大失誤。拜登5月22日接受熱門廣播節目專訪時，面對非裔節目主持人查拉曼大神（Charlamagne tha God）詢問，是否會選擇非裔女性擔任副手時，脫口說出「如果你還在考慮要支持我或川普，那你就不能算是個黑人。」

雖然美國的非白人族裔大多傾向支持民主黨，但拜登此言似乎是在攻擊不把票投給自己的非裔人士「不算黑人」，此言一出立刻受到各方人士砲轟。川普逮住機會，同月26日透過社群網站分享一段剪輯影片，將拜登的競選Logo與當紅迷因「黑人抬棺舞」相結合，諷刺他將失去非裔選民支持。然而，次日隨著佛洛伊德之死影片曝光，輿論演變為譴責警察暴力和體制性歧視。

▼拜登與副手賀錦麗同台。（圖／達志影像／美聯社）



提到競選搭檔，拜登也確實從善如流，選擇非裔女性聯邦參議員賀錦麗擔任副手。川普則大酸，賀錦麗在初選時表現糟糕，諷刺他因為支持率低迷才轉當拜登副手。川普甚至毫無保留的攻擊她是「參議院裡最卑鄙、最可怕、最無禮的人」。

另一方面，川普還不止一次攻擊拜登軟弱、親中，只能當北京的「棋子」。例如，川普8月11日就曾公開稱，如果拜登在11月贏得大選，中國屆時將「擁有美國」，到時候「美國人都要學習中文」。川普23日又再度重申觀點，強調拜登對北京不如他強硬，等同「賣美」，將摧毀美國經濟和股市。

川普不止一次調侃拜登年老力衰、精疲力竭，甚至不斷替拜登取諸如「睡夢老喬」（Sleepy Joe）、「瞌睡老怪」（Sleepy Creepy）、「慢喬」（Slow Joe）等各種綽號加以譏諷。川普還曾形容，包括中國國家主席習近平在內，俄國、北韓、土耳其等與白宮交手的各國領袖都是「世界級棋手」，而已經77歲的拜登已經「無路用」，不能像他一樣與各路高手周旋。

川普競選團隊甚至曾斥資買下廣告，批評拜登「年事已高」，缺乏領導美國的力量、耐力和毅力。但事實上，川普自己今年也已經74歲，還是史上最年長的美國總統，2017年上台時為70歲又7個月6天。

根據美聯社分析，今年為止選民最關注的議題仍在經濟，隨著企業恢復運作，部分員工重新就業，美國經濟似乎正逐步回穩，但經濟復甦的程度仍遠遠不夠，甚至加深了貧富差距，低收入族群和少數族裔仍然受到嚴重衝擊。另據路透社分析，最近數月民眾關注各地爆發的種族動亂，拜登試圖將川普描繪為利用騷亂牟取自身利益的無能之徒，川普則高調宣揚「法律與秩序」，側重在鞏固白人基本票源，並且盡力博取媒體聲量，避免被民主黨帶節奏。

▼拜登在北卡州「黑人經濟峰會」發表演說。（圖／路透）

選戰瞬息萬變，根據路透與市調公司易普索（Reuters/Ipsos）9月底公必的民調，在全國範圍內雖然是拜登陣營領先，但在6大搖擺州中，卻沒有任何候選人能篤定拿下任何一州。

民調發現，拜登在亞利桑那州拜登領先1個百分點，在賓州領先3個百分點，在威斯康辛州和密西根州則領先5個百分點，但在佛羅里達州、北卡羅來納州則與川普勢均力敵。

綜觀而言，在6個關鍵搖擺州中，拜登只在3個州險勝，還有3個州與川普陣營拉鋸中。由於美國特殊的選舉人團制度，候選人其實不需要取得全國多數普選票也有可能當選總統，因此在首次辯論登場前，美國政壇今年是否變天仍有變數。

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▼川普不顧反對，在內華達州舉行大規模室內造勢大會。（圖／路透）



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