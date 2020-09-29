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高雄男「剪刀殺母」217刀刺死！辯「思覺失調」遭法官打臉

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▲▼殺母嫌犯被帶往警察局偵訊。（圖／記者賴君欣攝）

▲李男持剪刀猛刺母親217刀。（圖／資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市35歲李姓男子去年持剪刀攻擊母親，狠刺217刀致死，事後更主動打電話給媒體爆料，辯稱有「思覺失調症」。對此，高雄地院法官不採信李男辯詞，依殺害直系血親尊親屬罪判無期徒刑，全案可上訴。

李男過去有多次家暴紀錄，媽媽也曾聲請保護令，但案發時保護令已過期，因此李男般家中，卻也時常發生爭執。

李男2019年10月17日與母親發生爭執，先以按摩棒及木椅攻擊，再拿剪刀猛刺對方上半身，導致頸部、肩部、胸部、腹部、臀部及手腳有217處穿刺傷，導致李母當場大量出血死亡；此外，李母身上多處瘀青、骨折，內臟也因剪刀猛刺而出血受傷，

▲▼高雄人倫悲劇，兒子持刀刺死母親。（圖／記者賴君欣攝）

▲李男在住處2樓殺害母親，辯稱有思覺失調。（圖／資料照）

此外，李男犯後打電話請媒體報警，當警方趕到時，李母明顯死亡，現場一片凌亂，而李情緒非常穩定跟警方離開，被依殺害直系血親尊親屬罪嫌提起公訴。據《聯合報》報導，高雄長庚醫院精神鑑定，李男可清楚陳述犯案時的記憶細節，明顯沒有認知障礙。

因此，法官認定李男犯案時未失去、降低辨識能力，不採信思覺失調症說法，但考量李男犯案後主動通知媒體，打開門跟警方說刺傷母親，符合自首要件，依法減刑，依殺害直系血親尊親屬罪判無期徒刑，全案可上訴。

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