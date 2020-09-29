撞飛女騎士躺水溝慘死　台南男「回家烤肉」被抓秒癱軟…竟無保請回

記者許力方、翁伊森／嘉義報導

嘉義縣鹿草發生一起離譜死亡車禍，73歲張姓阿嬤被發現躺在稻田旁一公尺深的水溝裡，沒了呼吸心跳，肇事者不見蹤影，現場也無掉落物、跡證，警方追查一輛可疑轎車，留有2車禍痕跡，陳姓駕駛竟肇事後若無其事回台南烤肉，一開始還謊稱「她說沒事」才逃跑，最後坦承撞人，但酒測值剛好沒有超標，檢方訊後無法確認酒駕肇事，暫時無保請回。

事發於27日下午3時許，有民眾在重寮村高鐵橋下發現一輛倒在路旁的機車覺得奇怪，一看發現有一名阿嬤被撞倒在水溝內，警方獲報到場時，肇事者已逃逸，只見她躺在一公尺深的水溝裡已經1個多小時，已經沒了呼吸心跳，經緊急送往長庚醫院，到院前仍傷重死亡，讓丈夫看得傷心差點昏倒。

▲台南男竟肇逃回家烤肉，留阿嬤躺水溝慘死。（圖／記者翁伊森翻攝）



警方調查發現，阿嬤身上有多處擦挫傷，機車也被撞到碎裂，但現場沒有留下掉落物及跡證，加上位處農間小路，並無監視器，經查訪附近農民，才掌握到肇事車輛為深色轎車，擴大調閱監視器過濾經過車輛約30輛，才發現其中一部黑車涉有重嫌。

警方隨即前往台南查訪，發現黑色轎車前保險桿、引擎蓋有撞擊痕跡，加上駕駛座安全氣囊已經爆開，懷疑人就是陳男撞的，他卻肇事後回家喝酒烤肉。陳男一被抓到馬上癱軟在地，一度否認肇逃，經員警柔性勸說，才坦承有撞到人，辯稱當時有下車察看、詢問「她說沒事」，若無其事將車開回住處並與親友在車庫烤肉。

警方後來對陳男實施酒測，酒測值為0.14，原來當時他從側邊撞上阿嬤，阿嬤彈飛掉入水溝，機車則卡在車底拖行10多公尺，他聲稱因駕照被吊銷，未報案救人，而是立即掉頭折返，沿著防汛道路返回新營住處，回家烤肉時喝的酒，對於過失撞死婦人逃逸感到很抱歉。然而檢方訊後無法確認陳男是否酒駕肇事，目前暫時無保請回，後續追究肇責。

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