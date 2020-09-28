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南高加索激戰上百死傷　亞美尼亞控：土耳其派兵4000支援亞塞拜然

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▲▼亞塞拜然軍方火砲朝不明地點開火。（圖／路透）

▲亞塞拜然軍方火砲朝不明地點開火。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

高加索地區衝突升級，亞美尼亞與鄰國亞塞拜然在具有主權爭議的納哥諾卡拉巴克地區（Nagorny Karabakh，簡稱納卡）激戰，兩國爭端已瀕臨全面戰爭。亞美尼亞指控，土耳其從敘利亞抽調4000名士兵支援亞塞拜然，但說法遭駁斥。

半島電視台（Al jazeera）引述國際文傳電訊社（Interfax）和俄新社（RIA）報導，亞美尼亞駐俄羅斯大使托加尼揚（Vardan Toganyan）表示，土耳其已經從敘利亞北部調來4000名士兵，用於支援其盟友亞塞拜然。

托加尼揚指控，這些士兵參與了納卡地區戰鬥，但相關說法遭亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）的幕僚加季耶夫（Khikmet Gadzhiev）否認；加季耶夫形容，亞美尼亞的說法「完全是胡說八道」，是對衝突的另一次挑釁。納卡是位於亞塞拜然境內的分離主義地區，受到亞美尼亞政府支持。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）27日承諾，安卡拉當局將支持亞塞拜然，並將亞美尼亞形容為「地區和平的最大威脅」。亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）則敦促國際社會向安卡拉施壓，確保土耳其不會加入衝突。

亞美尼亞與亞塞拜然軍隊於28日連續第二天交火，雙方都指責對方使用重型火砲。納卡當地官員稱，亞塞拜然使用重砲轟擊當地，造成至少30名軍人死亡，至少100人受傷。

亞塞拜然則稱，衝突爆發至今已有6名平民喪命，至少19人受傷。這是當地自2016年以來爆發的最激烈衝突，再度引發國際社會對南高加索地區穩定的憂慮。南高加索是重要的能源輸送走廊，大量石油與天然氣都經過當地輸送至全球。

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