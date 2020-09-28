水電師傅公開「省電大絕招」：吹冷氣激省10%費！　6撇步曝耗電魔王

▲水電師傅公開「省電大絕招」：定期清洗冷氣激省10%費！（圖／翻攝水電爸爸YouTube）

記者許力方／綜合報導

電費很貴！YouTuber「水電爸爸」和經濟部能源局合作，教學如何省電費，除了選購節能標章電器，「清潔」也是師傅建議的大絕招，像是定期清潔冷氣濾網，每二至三周一次，一年可省下10%用電，尤其若冷氣室內機周遭被包緊緊，那「溫度調再低都不會冷」！

水電爸爸25日發布「電費很貴幾招教你省電費」影片，親自傳授「一看二清三放心」的口訣，6招不藏私一次大公開。師傅指出，省電要先從節能講起，第一步先看「電費單」，了解自家用電狀況、當期碳排放量、與去年同期用電比較等，接著就看電器用電耗電量，第一招小撇步，就是選購節能標章或能源效率標示一級的電器，也可以看電器銘牌了解出廠時間、耗電資訊，計算汰舊換新是否更省錢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二招是清潔，水電師傅親自示範專業冷氣清潔術，建議使用軟毛刷和清水清洗，濾網洗完以後放在室內陰乾就好，盡量不要日曬避免變形，最好二至三周清一次，每年就可省10%電費，其他有濾網的電器，包括除濕機、空氣清淨機，一樣要定期保養，裡面清不到的地方也建議找專業清洗；另外，冷氣安裝要保留周遭一定空間，有很多人整台包起來，包到回風孔都不見，溫度調得再低都沒用，只是浪費電而已。

師傅也提醒，冷氣的室外機也要注意，如果有雜物擋住也有移開，保持暢通；冷凝管也要包好，如果有破損也需要換新，提升冷氣的效率。

第三招則是西曬可用窗簾、隔熱紙幫助降溫，冷氣會比較快冷，住頂樓比較熱，則可以用防水隔熱材質塗滿，多少可以降低溫度，冷氣如果有漏水、發霉或漏冷媒建議找專業保養檢查。師傅還偷偷透露，保養冷氣建議可選在秋天，這時師傅比較有空，保養時會更仔細，像台灣10月還很熱，保養完正好可以測試冷氣冷不冷。

第四招，吹冷氣搭配電扇，讓空氣對流，晚上睡覺冷氣可以調高1度，可省6%用電，電扇同樣建議馬達外側、風扇定期清洗，增加使用壽命。至於「比冷氣更耗電」的電熱水器，師傅說，電熱水器水垢太多或加熱棒腐蝕，加熱效率會變差，就比較耗電，除了清潔之外，反覆加熱保溫功能不好，一樣會耗電，使用完後關閉電源，或是使用定時開關，可以省下不少電費。

第五招，照明燈耗電僅次於冷氣冰箱，建議把傳統螺旋燈泡更換成LED，23瓦變12瓦的LED，這樣可以省電50%，表面灰塵清潔也可讓照明更亮、較省電。第六招則是電冰箱整理，師傅建議東西不要擋住出風口，以及定期清潔冰箱膠條，冷氣才不會外漏，若膠條有變形，可以用吹風機吹一下，讓它恢復形狀，這樣冷氣就不會跑掉、較省電。

►餓了嗎？氣炸鍋炸物享樂組一鍵下單送到家！