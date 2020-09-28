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22歲嫩妹穿裙子上街　竟被3陌生男圍住「一拳灌臉」飆罵：婊子！

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▲▼家暴,暴力,受虐,性侵,昏迷,下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲法國一名22歲女子因穿裙子遭到陌生男子痛毆。（示意圖／pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

法國史特拉斯堡（Strasbourg）的22歲女學生伊莉莎白（Elisabeth）走路回家，卻因為穿裙子而被痛罵「婊子」，並且遭到3名男子攻擊，右眼處甚至被打出黑眼圈。她掛彩的照片在社群媒體上瘋傳，引發許多網友的怒火。警察單位也已經對此發起調查。

綜合《衛報》、《鏡報》報導，伊莉莎白18日走在大街上，聽見一名嫌犯大聲地說，「看看那穿裙子的婊子」，就立刻回了一句「抱歉」，未料下秒卻被2名陌生男子緊緊抓住，而第3個人大吼著「閉嘴，婊子！眼睛閉上！」，接著就狠狠朝著她的臉部揍了一拳。

伊莉莎白表示，嫌犯們攻擊以後立刻逃跑，而現場的十幾名目擊者完全沒有意願前來解圍、干涉，或者去追逐嫌犯。儘管經歷可怕遭遇，她卻不願因為此事影響自己的穿著與自信心，「我不能讓自己被打敗，害怕出門，或者不敢穿裙子」。

伊莉莎白瘀青臉龐的照片在社群媒體上流傳，引發眾怒。政府發言人阿塔爾（Gabriel Attal）形容此事「非常嚴重」且令人無法接受，「在法國，我們必須能夠隨心所欲穿著想要穿的衣服上街。我們無法接受在今天的法國，一個女性因為她的穿著而感覺身處危險，被騷擾、威脅甚至毆打」。

內政部次長席亞帕（Marlène Schiappa）痛批攻擊者是厭女、性別歧視者的暴力分子，她於23日到訪事發地點，討論女性在公共場所的安全問題，「當我們在大街上目擊針對女性的公開騷擾、性別歧視或侵犯，我們必須採取行動，報警或呼叫憲兵隊」。

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