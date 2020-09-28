「請求大麻和裸女支援！」　英大學名校生隔離太無聊貼標語

▲曼徹斯特大學的學生用窗戶上貼海報的方式，表達自己被困於宿舍的心聲。（圖／路透）



實習記者湯子暘／綜合報導

曼徹斯特大學（MMU）是英國32所有確診案例的大學之一，要求1700名學生必須在宿舍接受隔離兩周。一些困在宿舍房間內的學生可能太無聊了，便製作了一些大字報貼在窗戶上，但有些內容也許太「超過」了，被大學校方要求撤除，否則會採取紀律處分。

根據《每日郵報》報導，許多學生難耐2周隔離在宿舍的寂寞，紛紛在窗戶上張貼出海報，例如寫著「SOS」、「去你的強生」、「放我們出去」，甚至也有較為不雅的海報上大大地寫著「請求大麻、裸女支援！」。

▲校方發信給待在宿舍的學生，要求盡速撤除在窗戶上的海報。（圖／翻攝自Twitter／Jeremy Vine）



大學副校長普林斯（Malcolm Press）27日表示，校方出於疫情因素而封鎖Birley Hall和Cambridge Hall學生宿舍，希望「聰明的年輕人」會做出正確的事情，「學生的身心靈同樣至關重要」。

普林斯強調校方同樣重視學生的權益，「他們許多人是第一次離開家，正在尋找自己的立身之地，他們的福祉是我們重中之中。我們緊急配套一套護理計畫，確保宿舍中的學生都能擁有生活必需品，幫助他們度過這個充滿挑戰的時期。」

▲在宿舍自我隔離的學生寫下，儘管繳了一學期9287英鎊 （約34萬新台幣）的學費，但「失學」的日子已經持續5天了。（圖／路透）



然而有外界仍有許多聲音批評，讓學生「虛度光陰」非常不公平，而要求撤除海報的舉動也引起爭議。法律專家班克斯（David Banks）指出，「曼徹斯特大學的學生可能別無選擇，需要1700名學生自我隔離。但是校方有什麼權力告訴他們，必須要去除出窗戶上的海報。」

此外，也有關於停課導致學業暫停的抗議，讓校方不得不重啟線上授課的方案討論。學生與民眾都認為，同樣都是繳完學費的學子，因為特殊原因而不能享受到同樣的教育資源，對新進的大學生並不公平。

▲曼徹斯特大學的學生貼上簡短的help，表達心中的無奈。（圖／路透）