2歲女童補蛀牙卻麻藥中毒！全身痙攣3天後慘死　牙醫遭求償1.5億

▲該名牙醫被依業務過失致死罪起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本福岡縣2017年一名女童在治療蛀牙後， 出現全身僵硬、眼神渙散等症狀，甚至引發全身痙攣，送醫後不到3日便身亡。據悉，女童的死因為麻藥中毒引發腦缺氧死亡。檢方認為，負責施打麻醉藥的醫師沒有及時將女童送醫急救，導致不可逆結果產生，28日依業務過失致死罪，再度起訴該名醫師。另外，女童家屬2019年7月曾向該名醫師求償1.5億日幣。

綜合日媒報導，3年前在福岡縣春日市經營兒童牙醫的這名醫師，2017年7月替被害女童山口葉愛進行蛀牙治療，過程中向女童施打局部麻醉藥，怎知過了不久，女童竟出現全身僵硬、眼神渙散的症狀。但當時醫師卻表示，「這是很正常的事」，要求女童父母讓她多休息即可。然而僅過了45分鐘，女童卻突然開始全身痙攣，雖然隨即被送往醫院治療，但仍在3天後不治身亡。

▲女童因急性中毒引發腦缺氧身亡。（示意圖／免費圖庫pixabay）



經法醫相驗後，確定女童的死因為「急性利多卡因（Lidocaine）中毒所引起的腦缺氧」。利多卡因常用於局部麻醉，藥物在血中的濃度過高易引發中毒症狀，如果沒有立即進行適當的處置更有可能導致患者死亡。驗屍結果顯示，女童的牙齦及口腔黏膜有多處出血，極有可能是執刀醫師在麻醉時，誤將麻醉藥注射進血管，導致血中濃度突然提升，進而引發中毒。

女童的父母指控牙醫醫療疏失，但被告律師卻宣稱，女童病發當下，醫師曾查看過脈搏，結果一切正常，且整體狀況並沒有嚴重到需要送醫急救。然而警方仍認為該名男性牙醫，有業務過失致死之嫌，因此將其函送檢方偵辦。

福岡地檢歷經長期調查，同時徵求多名專家意見後認為，如果牙醫師及時進行急救措施，那麼小女童能夠活過來的機會極高，因此28日決定以業務過失致死罪將其起訴。另一方面，女童的家長2019年7月曾向該名牙醫求償1.5億日幣。

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