中華醫大USR團隊「銀少共學」　鳳梨食農教育老少歡喜

▲中華醫大USR團隊推動「銀少共學」鳳梨食農教育，帶領樂齡大學的銀髮族學生和小學生一起參與「鳳梨的黃金戀歌」綠色療育遊程。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學USR團隊推動「銀少共學」鳳梨食農教育，帶領樂齡大學的銀髮族學生和小學生一起參與「鳳梨的黃金戀歌」綠色療育遊程，從參觀日治時期鳳梨罐頭工廠，到親自下田採摘鳳梨、製作蔭鳳梨醃漬、品嘗鳳梨酥，體驗鳳梨果農辛苦也了解鳳梨加工產業的發展，讓學習印象加分。

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「銀少共學」鳳梨食農教育之「鳳梨的黃金戀歌」綠色療育遊程，由中華醫大USR團隊與南大附小彩虹斑馬志工隊攜手合作，安排中華醫樂齡大學的銀髮族學員和南大附小的小學生當同學，一起參與課程學習。

在中華醫大USR團隊的規劃下，9月27日週日假期，老少同學在南大附小陳怡均老師的帶領解說下，前往參觀位於高雄市大樹區的日治時期台灣鳳梨工廠。大樹台灣鳳梨工廠是全國僅存的日治時期鳳梨罐頭業建築，老建築記載台灣鳳梨加工產業的輝煌歲月，也見證鳳梨為地方帶來的榮景。

完成日治時期鳳梨罐頭工廠老建築的參觀後，師生轉往有鳳梨的故鄉之稱的台南關廟區體驗鳳梨採果樂。關廟青農唐翊帶領老少學員進入鳳梨田，教大家如何用雙手順勢扭轉，把鳳梨採摘下來了。忍著酷熱和稍不小心可能就遭鳳梨葉片上的小刺襲擊，大家更能體會果農的辛苦。

採摘下來的鳳梨除了可以品嘗它的鮮果滋味外，加工製成鳳梨酥和蔭鳳梨也是鳳梨果農產銷的另一種選擇。醃製蔭鳳梨經驗豐富的樂齡大學學員蔡淑女阿嬤自告奮勇教大家做蔭鳳梨，老少學員一起動手將鳳梨削皮、切塊，再按照配方比例放糖、鹽及豆粕裝入玻璃罐中即大功告成，等候靜置三個月後開封驗收蔭鳳梨的成果。

中華醫大USR團隊總召副校長孫逸民表示，華醫USR計畫致力於推展淺山地帶的人、物與善的能量循環，透過台南的農特產鳳梨來開發綠色療育遊程，希望能藉此幫果產打開另一條行銷的通路，進而活絡地方發展。這次「銀少共學」鳳梨食農教育媒合樂齡班和小學生聚一堂共學，老人家感受小朋友的活潑、小朋友學習阿公阿嬤的生活經驗，為課程增添不少樂趣和學習效果。

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