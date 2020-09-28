墨西哥黑幫「掃射酒吧」11死…血腥暴力再升級！　7月才屠殺24人

▲墨西哥中部瓜納華托州（Guanajuato）27日凌晨發生槍擊案11死。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

墨西哥暴力販毒集團猖獗，儘管政府承諾遏止血腥衝突，但仍趕不及節節上升的謀殺率。中部瓜納華托州（Guanajuato）27日凌晨發生大規模槍擊案，一間酒吧遭6名槍手襲擊，造成共11人死亡。

綜合外媒報導，瓜納華托州檢察長辦公室表示，墨西哈拉普羅格瑞索市（Jaral del Progreso）一間酒吧27日凌晨發生大規模槍擊，6名兇手持槍掃射，造成7男4女共11人死亡，還有1名女性中槍，傷勢嚴重正在醫院治療。

瓜納華托州是墨西哥重要的汽車製造中心，卻也是該國治安最差、暴力案件罪的州之一，主因是當地犯罪組織「聖羅沙德利馬」（Santa Rosa de Lima）與毒梟集團「哈里斯科新世代集團」（Jalisco New Generation）都在該處相爭地盤，才會造成大小屠殺事件不斷。

總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）上任後，誓言打擊該國的暴力犯罪，但仍趕不上黑幫的犯罪速度。今年7月，才有1名槍手在瓜納華托毒品勒戒所殺害24人，成為歐布拉多上任以來最嚴重的屠殺慘案之一。

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