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哈利梅根將出演Netflix真人秀　王室批「虛偽」：不是說要隱私？

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▲▼NETFLIX LOGO。（圖／翻攝自NETFLIX官網）

▲哈利和梅根已同意出演Netflix新推出的真人實境節目。（圖／翻攝自NETFLIX官網）

記者葉睿涵／綜合報導

哈利王子和梅根王妃同意出演Netflix新推出的真人實境節目，Netflix的Docuseries團隊將跟隨這對王室夫婦長達3個月之久，並記錄他們的慈善工作。兩人的這項決定引來正反兩極的看法。

綜合《每日郵報》與《太陽報》報導，外媒推測哈利與梅根此舉是希望世人能夠瞭解他們正在進行的慈善事業，而梅根也想透過這個節目讓世人瞭解「真正的她」，因此才同意參加本次真人秀的錄製。

知情人士告訴《紐約時報》，這是一件好事，因為這個紀錄片一定會顯得更有質感，不過「他們可能有很多崇高的想法，例如突出環境問題和貧富差距，但Netflix顯然會提出更多不合理的要求。」

▲▼哈利與梅根。（圖／路透）

▲哈利與梅根希望透過真人秀推廣他們的慈善事業。（圖／路透）

英國《君王》雜誌（Majesty magazine）總編輯西薇德（Ingrid Seward）對於這對夫婦的決定表示不解。她指出，哈利與梅根以「希望獲得更好的隱私」為由而退出王室，並離開英國到美國加州居住，卻在短時間內就同意接受出演真人秀，讓人感覺「虛偽」。

她強調，「這很離奇，因為這是他們曾說過不願意做的事。當他們開始談論與自身相關的事時，觀眾就會開始期待了解更多，而這也將導致人們對他們想提倡的理念不感興趣。」

Netflix 發言人在接受《太陽報》的採訪時坦言，哈利與梅根已著手構思幾個節目，其中包括一個創新的紀錄片和一個以鼓勵女性為主題的動畫系列，但目前不方便透露任何細節。

這對王室夫婦此前已和Netflix簽訂價值1.12億英鎊的協定。他們將為Netflix製作電視劇、電影和兒童節目，不過協議好的工作只是讓他們在幕後製作。

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