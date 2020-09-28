制裁中芯不單純　彭博：美國高層利用中國威脅來「洗大澡」

實習記者湯子暘／綜合報導

自從中國最大晶片製造商「中芯」（SMIC）遭美國打入「黑名單」後，以有利用於軍事用途的「不可承受風險」為由，禁止任何企業出口設備給中芯。彭博專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）表示，軍事用途實在構不成理由，很多出口產品都可以被應用於軍方設備上，美國只是在利用中國的「威脅」，做出對美國有利的「洗大澡」（巨額沖銷）。

▲彭博專欄指出，美國高層利用中國威脅來做為「代罪羔羊」。（圖／路透）

高燦鳴在彭博專欄文章中認為，從軟體商開發的作業系統（軍用計算機）到出口橡膠與化學品（軍用卡車輪胎）都是例子，軍事用途可能並非川普真正想要制裁的原因，而是中芯可能在過去4個月中逐漸步入美方視線，一些行動引起美國繼華為之後想要打壓的想法，包括2個月前中芯在上海籌資70億美元的行為。

但隨著美方近來頻繁敲響對中國的「警鐘」，還有不太合理的針對性禁令，例如強迫Tiktok出售與對微信的封鎖，長遠來看似乎對美國毫無意義可言，但這可能是美國政府正謀劃的一種手段——「巨額沖銷」。

▲中國國家主席習近平上任後提出，「中華民族偉大復興」就是華人近代以來最大的夢想，將「中國夢」推向全世界，其中經濟實力作為中國夢不可或缺的核心。（圖／路透）



隨著時間距總統大選不到2個月，川普認知到自己「可能」待在白宮的時間不長了。白宮高層中的鷹派也認定，這是強推對華強硬立場最適合、最佳的時機。

「巨額沖銷」（Big-bath Charges）又俗稱「沖大澡」，是一種利用將以前或以後的可能損失的壞消息，特別是在連續兩年有所虧損後，一次集中在同一個財報時間放出，使當季淨資產收益率大跌，以期望下一季能夠反彈。

而川普一向特別喜歡將諸多麻煩都歸咎給中國，但並不能確保拜登當選後，能夠維持美國對中國的強硬立場，所以才讓財政、國防部門特別於今年抓緊時機，啟動對中方的多項制裁。高燦鳴直言，拜登畢竟在投票結果出來前對此毫無辦法，「隨著大選進入倒數計時，洗「中國安全威脅」的大澡將會越洗越大。」