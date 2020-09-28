快訊／文在寅道歉了！對「公務員之死」表遺憾：金正恩致歉別具意義

▲南韓總統文在寅首度針對公務員被北韓槍殺焚屍一事做出回應，表達遺憾之意。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅今（28）日下午首度針對被北韓（朝鮮）警務人員遠距槍殺身亡的落海公務員表達遺憾之意！他表示，「先不追究犧牲者如何進入北韓海域，在此對於家屬籍度傷心與悲嘆表達哀悼與慰勞之意。」

根據韓媒《中央日報》，文在寅28日下午2時於青瓦台與民館幕僚會議中表達遺憾之意，並高度評價北韓最高領導人金正恩罕見傳送電文致歉一事，「金正恩隨即向我方致歉，我對此賦予特別意義，因為這是史上首次北韓最高領導人在短時間內致歉，實屬罕見。」

文在寅在會議中首度對「南韓公務員之死」一事表態，「國民所感受到的衝擊與憤怒之情，我能深刻體會。發生了如此遺憾、不幸的悲劇，無論兩韓再怎麼分裂，都不容許這種事情發生。」

文在寅承諾，「在此不論何種理由，政府都應守護國民的生命安全，對此深感歉意。在此向國民們承諾，日後絕不允許悲劇再度發生，並以此作為強化政府負責態度的契機，銘記守護國民生命安全的安保與和平重要性。」

而對於北韓當局在短時間內向南韓發送告知電文，並承諾嚴防悲劇再度發生一事，文在寅給與金正恩高度肯定，「這再再顯示了，北韓不願因此事造成兩韓關係惡化成難以挽回境的強烈決心。」

文在寅補充道，「金正恩委員長也深刻體認到事態的嚴重性，我在此確信（他）不願兩韓關係破裂的決心。希望此舉，不論是對解決此次事態、或是對南北韓未來的關係上，都能夠給予幫助。」

最後文在寅向北韓呼籲應優先修復軍方聯絡頻道，「透過南北韓軍事通訊聯絡管道，能即時達成溝通，阻止偶發的軍事衝突與突發的情況發生，若兩韓的國民或是船隻漂浮在海面上時，可以聯合展開救助。」

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