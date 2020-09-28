南韓新冠單日增50例！疾管坦承「流感＋新冠」能同時傳染

▲南韓中秋連假即將來臨，傳統市場開始湧現人潮採買乾貨。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠幹肺炎（COVID-19）疫情雖持續減緩、每日新增病例大幅縮減；然而如今入秋之際，境內卻連續傳出3起同時染上新冠、流感病毒的案例，在接種生技廠「神聖藥品」（신성약품，暫譯）品質出包流感疫苗的407人中，也有一人稍早表示身體出現異常反應。

根據統計，截至28日0時為止，南韓今（28）日上午9時30分共通報50起病例，與前日相比減少45例，其中40例為境內感染、10例為海外感染；目前南韓共累計例23661確診、406例死亡。

從新增感染者所分佈的地區來看，首都圈共新增33例（首爾佔19例、京畿道佔13例、仁川佔1例）；慶尚北道新增3例；釜山、蔚山、江原道、忠清北道各新增1例。

首爾市道峰區老人養護「Yemaru日照中心」（예마루 데이케어센터）截至27日中午12時累計24例；首爾市冠岳區運動中心「Sammo Sporex」三溫暖累計24例；首爾市東大門區聖經聚會累計22例。

另外，首爾市九老區新道林站累計9名清道夫確診；慶尚北道浦項市老人聯誼交友中心累計8人確診。

根據南韓疾病管理廳統計，已有407人接種品質出現疑慮的流感疫苗，而其中一人回報接種身體部位出現疼痛現象。

疾病管理廳長鄭銀敬（정은경）在28日的例行記者會上坦承，從2月起至今，境內共驗出3起新冠病毒、流感雙重感染的病例，皆集中在大邱、慶尚北道地區，而這3起病例皆非重症感染。

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