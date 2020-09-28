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川普爆「逃漏稅」重挫選情？　《衛報》列出3點關鍵分析：不一定

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▲▼川普總統近日於內華達州舉辦數場造勢活動。（圖／路透）

▲美國總統川普被踢爆逃漏稅。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國總統川普一向以地產大亨、成功富商的形象示人，如今卻被《紐約時報》踢爆，過去15年內有10年上繳的所得稅都是0元，因為其財富虧損始終大於收入，遭貼上「逃漏稅」與「連續欠債」的標籤。但據《衛報》分析，此報導可能不會破壞川普選情，反而激發支持者的熱情，

《衛報》分析，此報導有3大關鍵。一，川普不是如此善於經商。二，川普很擅長逃漏稅。三，川普也許與外國勢力存在著嚴重的利益衝突。但上述幾點可能僅在「某種程度上」對於他的連任競選產生重大影響。

民主黨籍德州眾議員卡斯特羅（Joaquin Castro）認為，《紐約時報》的報導「揭露許多人的懷疑，也就是川普是個騙子，不像他所說的那樣。他自稱是一位白手起家、成功又善於談判的商人，但他的稅務紀錄顯示，正好相反。他基本上就是個賴帳鬼，不會繳交多少稅」。

同黨參議員華倫（Elizabeth Warren）也在推特上寫到，「他比任何人都明白，有錢人和大企業有一套規則，而其他努力工作的美國人則適用於另一套。他沒有使用他的權力來解決這件事，而是處處占盡便宜」。

▲▼美國總統川普至密西根州舉辦造勢大會，現場超過上千人聚集，多數民眾卻未戴口罩。（圖／路透）

▲《衛報》分析川普支持者的心境。（圖／路透）

《衛報》指出，許多人都認為，此報導可能促成川普落敗，《紐約時報》也承諾將推出更多報導。但是，這些恐怕都無法真正撼動川普的忠誠選民，也許只能削弱足夠多的選民，造成重大影響。

把時間拉回2016年，川普在辯論會上被當時的民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）質疑，不願公布納稅申報單，也許是因為沒有向聯邦政府上繳任何費用，他卻插嘴表示，「這讓我很聰明」。也許此事反而引發部分民眾的共鳴，他們如果有機會，也將樂於繞過規則，省下一些錢。

川普支持者之所以如此瘋狂、熱情，就是因為在總統身上看見自己的影子。他們聽著川普這個政壇「局外人」說話時，一點也不像是接受高級教育的菁英，卻仍能夠致富，甚至娶了一個模特兒，彷彿是另外一種版本的美國夢，也就是藍領階級的億萬富翁。最重要的是，川普的支持者中很大一部分的人根本就不會注意《紐約時報》的報導。


►《紐時》：川普過去15年有10年未繳任何稅　2016當選總統只繳2萬元

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