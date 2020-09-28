川普網路聲勢超旺「推App凝聚川粉」　拜登和網紅合作衝人氣

▲美國大選即將來臨，民主黨總統候選人拜登（左）與現任總統川普（右）都努力拉攏支持者。（合成圖／路透）



文／中央社記者林宏翰洛杉磯28日專電

美國總統大選倒數，川普享現任及壓倒性網路聲量優勢，還運用手機應用程式凝聚支持者；拜登聲量不如川普，但與網紅合作爭取曝光，核心攻勢主打川普防疫失敗和經濟困境。

網路原是現今選戰必爭之地，今年美國總統大選遇上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情籠罩，傳統造勢活動受限下，網路聲勢顯得格外重要。據截至9月12日為止的統計，川普陣營在臉書（Facebook）與Google（谷歌）投入1.7億美元（約新台幣50億元）的廣告費，拜登陣營為9000萬美元（約新台幣26.5億元）。

就社群網站的粉絲數量而言，共和黨現任總統川普享有壓倒性的優勢。敢怒敢言、善於娛樂網友的川普臉書粉絲2909萬、推特8594萬；在網路上中規中矩的民主黨候選人拜登臉書287萬、推特943萬，雙方差距將近10倍。

川普自2015年宣布參選總統以來，在網路上吸收了大量「川粉」大軍追隨，優勢延續至今。川普陣營利用手機應用程式（app）Trump 2020打造同溫層，告訴支持者「不理會主流媒體」、「直接從源頭得到真相」。

每天晚上8時的八點檔黃金時段，川普團隊透過臉書、推特、YouTube與應用程式同步直播。儘管川普未必親自現身，但這個節目的主持人都是川普的左右手、家人與挺川普的國會議員、政治人物。

節目看起來像是新聞形式，實際上是置入性行銷，螢幕下方會顯示折扣碼，用來購買川普周邊商品，宣傳Trump 2020應用程式。

川普的兒子小唐納（Donald Trump Jr.）在一段廣告說，「民主黨和假新聞媒體對我父親的仇恨大於他們對國家的愛。他們犧牲美國人民，盡一切可能要毀掉我們。所以我們需要愛國者站出來，加入我們，下載我們的app。」

儘管川普網路聲量驚人，但拜登陣營老神在在，民調持續領先。對比於川普經常槓上媒體的極端形象，拜登團隊打造相反的形象，凸顯他過去40年擔任國會議員與副總統的從政經驗，以及危機下領導人必須具備的同理心。

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《全國公共電台》（NPR）報導，拜登陣營的數位總監弗萊賀提（Rob Flaherty）說明網路宣傳，「我們要在虛擬空間創造互動，填補我們現在看到華府欠缺的領導力，這個時刻人民需要同理心與執政能力，副總統（指拜登）就是這樣的領導者。」

沒有豪華的黃金時段節目，拜登團隊盡可能在各種場合曝光，包括線上募款；與民主黨州長視訊會議，討論疫情；在關鍵的搖擺州與當地主播連線專訪；與Instagram網路紅人如女足明星拉皮諾（Megan Rapinoe）合作，這些網紅的追隨者全都比拜登多。

當川普利用現任優勢，搭著空軍一號，到各個搖擺州參加具有造勢意味的視察行程時，拜登堅持待在家裡的地下室，透過視訊連線爭取網路上的曝光，每次連線都要秀出背後的書櫃與全家福照片。

▲拜登迎戰川普，手上王牌是川普政府領導之下，美國卻「疫情失控」與「經濟衰退」。（合成圖／路透）



拜登在一次訪問中，強調自己與川普的差異，他解釋，「我也想要出門，但州長已下令居家防疫，我遵守規定，聽從科學家的指示。」

拜登團隊利用多種管道接觸網友，手上王牌是川普連任的兩大阻力「疫情失控」與「經濟衰退」。拜登團隊的公關主管對媒體說明，策略是運用創意，把拜登推向原本不太關注政治的族群，「這些人現在關注這場危機，同時也感受川普給人難以置信的不安定感」。

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