　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

高加索地區坦克炸毀畫面曝光！　川普發話：美國會找機會阻止衝突

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼亞塞拜然軍方的裝甲車被擊毀。（圖／路透）

▲亞塞拜然軍方的裝甲車被擊毀。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國總統川普27日宣稱，將會試著平息亞塞拜然與亞美尼亞的衝突，「我們正在深入研究。美國在這片地區有很多良好關係，我們會看看是否能夠介入阻止。」亞塞拜然軍方27日才與亞美尼亞分離主義爆發衝突，相關死亡人數已經達到23人。

據《BBC》報導，兩國最近在納哥爾諾-卡拉巴赫地區（Nagorny Karabakh）爭議不斷。納哥爾諾-卡拉巴赫與台灣情形類似，有別於亞塞拜然，這裡以亞美尼亞人為主體，且實際上擁有獨立的共和國政府，但法理上由被國際公認為亞塞拜然疆土，亞美尼亞則支持存於卡拉巴赫地區的「阿爾察赫共和國」。

▲▼亞塞拜然軍方的裝甲車被擊毀。（圖／路透）

▲川普宣稱，正在尋找機會來調和雙方之間的衝突。（圖／路透）

亞塞拜然一方表示，已經奪回亞美尼亞所控制的6座村落。亞美尼亞分離主義部隊則在27日反擊，開火砲擊加沙提（Gashalty）村，造成村莊內一家5口全數死在砲火下。阿爾察赫政府則宣稱，已經摧毀亞塞拜然4架直升機、15架無人機與10輛戰車。

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）在電視轉播中提到，亞塞拜然專制政權「又一次地對亞美尼亞人民宣戰」，高加索地區正瀕臨全面戰爭。

亞塞拜然地處東高加索，是連接東歐與西亞的十字路口，在古波斯語裡意即「火的國度」。自1991年在蘇聯解體前宣布獨立後，與境內亞美尼亞族群便衝突不斷

►高加索爭議區衝突增至23死　亞美尼亞稱已對亞塞拜然宣戰
►高加索砲戰至少17死…亞塞拜然警告若水庫被炸　「就攻擊亞美尼亞核電廠」
►亞塞拜然、亞美尼亞爆邊境衝突4死10傷！　互控對方侵占領土

►炸物享樂組冰箱必備，隨時開吃！

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
老公不在家！公公肖想媳婦…站門口「拔菇菇」　她帶女兒逃家痛哭
全聯「10月起累點不能報電話」惹婆媽崩潰！新公告曝光
小辣椒慶生「破尺度全裸」！　國王的新衣超惹火
水產行貨車逼重機　「吃2罰單」吊牌3個月
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

部隊槍殺南韓投誠者　金正恩道歉完...回頭就送前線「表彰狀」

川普爆「逃漏稅」重挫選情？　《衛報》列出3點關鍵分析：不一定

墨西哥黑幫「掃射酒吧」11死…血腥暴力再升級！　7月才屠殺24人

兒疑遭遊民性侵…母揪子女復仇！狠砍2刀再打暈　「活埋」家門口

26歲女河邊散心突然昏倒　5惡男不救人只顧性侵害她身亡

2歲女童補蛀牙卻麻藥中毒！全身痙攣3天後慘死　牙醫遭求償1.5億

亞美尼亞vs.亞塞拜然「重點30年戰火」　恩怨淚水交織一次看！

高加索地區坦克炸毀畫面曝光！　川普發話：美國會找機會阻止衝突

汽車撞爛起火狂燒！他「卡駕駛座昏死」3警+路人驚險拉出畫面曝光

南韓再派李度勳訪美！會晤副國務卿畢根　談與北韓簽《終戰宣言》

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

柯佳嬿痛失小鬼…後台抱賈靜雯哭了　被Cue「舊愛王柏傑」許光漢暖救援！

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

四星飯店協理「手機閃燈」掀裙偷拍　女員工遭長年性騷：只敢跪著工作

男拾獲筆電報警反變竊盜嫌疑人　無奈PO網直呼：再也不雞婆！

部隊槍殺南韓投誠者　金正恩道歉完...回頭就送前線「表彰狀」

川普爆「逃漏稅」重挫選情？　《衛報》列出3點關鍵分析：不一定

墨西哥黑幫「掃射酒吧」11死…血腥暴力再升級！　7月才屠殺24人

兒疑遭遊民性侵…母揪子女復仇！狠砍2刀再打暈　「活埋」家門口

26歲女河邊散心突然昏倒　5惡男不救人只顧性侵害她身亡

2歲女童補蛀牙卻麻藥中毒！全身痙攣3天後慘死　牙醫遭求償1.5億

亞美尼亞vs.亞塞拜然「重點30年戰火」　恩怨淚水交織一次看！

高加索地區坦克炸毀畫面曝光！　川普發話：美國會找機會阻止衝突

汽車撞爛起火狂燒！他「卡駕駛座昏死」3警+路人驚險拉出畫面曝光

南韓再派李度勳訪美！會晤副國務卿畢根　談與北韓簽《終戰宣言》

碧湖旁透天親友轉手打97折！　房仲曝買賣方小心機

「一沙一世界一花一天堂」瞬影之美　超微距攝影展家齊高中展出

HONDA「ADV150」冒險速可達推新色　8.8萬ABS版騎回家

豬農恐慌性拋售！雲林交易量暴增員工淚崩　張麗善現場加油打氣

中職／余謙頭髮染黑向兄弟報到　期待未來一軍登板

超人氣蜂巢 、朱古力可頌一次吃！八月堂快閃全家台鐵門市　只賣3個月

部隊槍殺南韓投誠者　金正恩道歉完...回頭就送前線「表彰狀」

2021台北國際電玩展重磅回歸　展覽首推線上線下雙軌並行

傳美國制裁中芯國際　中國外交部：堅決反對無理打壓中國企業

豬價上週跌至每公斤68元！雲林成立「零瘦肉精聯盟」力抗萊豬

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

國際熱門新聞

食腦蟲入侵　人類感染97％會死

南海爭奪戰不完　「英德法共發聲明」：中國別想違國際法

愛犬半夜吹狗螺　神秘女聲呼喚

威廉王子一家五口全穿藍衣合照！3娃萌度爆表

甜美公務員「認9乾爹」約會1次進帳14K

父不滿女兒嫁低種姓男　僱殺手撕票女婿

24歲女助教辣照誘少年　媽還以為她是同學

少女對食物過敏　靠心臟靜脈注射維生

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

維他命D充足　染疫機率降54%

甜美女教師見網友　5天後棄屍森林

《紐時》：川普過去15年有10年未繳任何稅

快訊／川普TikTok禁令被擋！法官決議暫緩生效

3500家美企控告川普政府　不當課徵中國關稅

更多熱門

相關新聞

亞美尼亞vs.亞塞拜然點戰火　恩怨一次看

亞美尼亞vs.亞塞拜然點戰火　恩怨一次看

高加索地區的亞塞拜然與亞美尼亞今天再度爆發戰事，恐重新點燃雙方糾結30年的嚴重衝突，兩國長期為主張脫離亞塞拜然的納哥諾卡拉巴克地區（Nagorny Karabakh）起紛爭。

解放軍發《假如戰爭今天爆發》潛艇版

解放軍發《假如戰爭今天爆發》潛艇版

他「卡駕駛座」險燒死　救援畫面曝

他「卡駕駛座」險燒死　救援畫面曝

南韓再派李度勳訪美！談與北韓簽《終戰宣言》

南韓再派李度勳訪美！談與北韓簽《終戰宣言》

去哪都帶著　2歲男和「人骨」當好友

去哪都帶著　2歲男和「人骨」當好友

關鍵字：

北美要聞川普亞塞拜然亞美尼亞帕辛揚軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

他激戰空姐小三90分鐘　妻發文一看心碎

老公不在家！公公站媳婦門口「拔菇菇」

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

睡不著？上床前2hrs吃「好眠水果」一覺到天亮　營養師：還會變瘦

小鬼託夢《玩很大》！　紅隊鼻酸

撞重機水產行90字道歉　網一看更怒

小鬼「委託潮牌」送禮…李千那打開崩潰

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

500萬豪車當炮房　富二代搞殘OL

即／近百輛重機包抄水產行！現場開火烤「逼車蛤蠣」

孫安佐為20年隱疾開刀！「全身麻醉」術後憔悴樣曝光

曾國城看小鬼影片淚崩：我沒出息

更多

最夯影音

更多
柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020
金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面