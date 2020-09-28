　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國民黨爆印尼電文指圖利　蘇嘉全提告求償200萬：國營只寫蘇震清

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者羅志華／台北報導

國民黨於7月20日開記者會，爆料印尼代表處2017年發密件回外交部，指前總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清，涉藉國營事業圖謀私利，蘇嘉全不滿當天澄清後，國民黨考紀會主委葉慶元、名嘴陳鳳馨仍在節目上批評，對2人提告求償200萬；北院28日開庭，蘇嘉全稱電文中，根本沒明確寫到圖利，名字也只提到蘇震清，不明白為何要把他扯進去。

葉慶元表示，他曾在北市府擔任國際事務委員3年，看過電文影本，認為真實度很高，並舉電文內容，「我國營事業似被中間人操控，企圖將我政府相關部會，及駐外館機制排除在外，以遂其個別利益」、「前揭國營事業任由中間人安排，未通報鈞部（外交部）、經濟部及本處（印尼代表處），亦不願我國政府參與及協助，恐損及我國對外經貿利益談判及外交效益」，認為外館已對蘇嘉全、蘇震清不滿，請外交部注意，而陳鳳馨上節目前，也參考了很多報導，評論都有根據。

▲蘇嘉全吿葉慶元、陳鳳馨 求償200萬。（圖／記者羅志華攝）

▲蘇嘉全不滿澄清印尼電文爆料後，葉慶元、陳鳳馨仍在節目批評，提告求償200萬。（圖／記者羅志華攝）

蘇嘉全委任律師表示，除這篇電文真假不明外，內容也沒指名蘇嘉全、蘇震清，「恐損及…」部分，更代表了只是推論，不知葉慶元到底是憑甚麼證據，來評蘇嘉全涉入國營事業到東南亞採購。

蘇嘉全表示，除電文中時間錯置外，他2016年是為了謝票，到參加印尼後援會餐會，期間也沒像國民黨指控的跟印尼政要碰面，這些從他的行程都能查證，而葉慶元、陳鳳馨除有充足時間，對這封3年前的電文查證外，竟又在他澄清後，於節目錄影時批評，已嚴重損害他的名譽，尤其在他表明提告後，葉慶元竟又在臉書批評提告「非常可恥」，他要追告葉慶元加重誹謗。

▲蘇嘉全吿葉慶元、陳鳳馨 求償200萬。（圖／記者羅志華攝）

▲國民黨考紀主委、律師葉慶元表示，電文中明指蘇嘉全、蘇震清2人涉及國營事業圖利。（圖／記者羅志華攝）

葉慶元反擊，稱電文中明確寫到，蘇震清跟中油、台糖、台鹽等公司訪印，之後蘇嘉全、蘇震清又在揚運集團安排下到印尼，並表明不需印尼代表處接送機，而電文中除只蘇嘉全、蘇震清遂其個別私利外，揚運集團董座高壽濤受訪時，也稱蘇嘉全與印尼重要黨魁人士碰面，顯然與蘇嘉全的澄清有出入，而蘇嘉全當時擔任立法院長，行為應受高規格檢視。

蘇嘉全認為，葉慶元仍沒舉證他圖了甚麼利，且評論也相當主觀、抹黑意圖明顯，且電文中講到國營部分，只寫到蘇震清，沒有他；律師表示，電文中的「中間人」應是指高壽濤，而非蘇震清及蘇嘉全，要求傳喚3位檢舉人，及經濟部國營會、外交部的人作證，除要確認電文真假外，也要看看國家這3年來，到底「受了甚麼損害」。

我沒有遲到，是時間遲到了！

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
小鬼託夢《玩很大》！　紅隊鼻酸：你的那句對不起，我們收下了
快訊／高市警陳屍溫泉旅館！　浴室摔倒顱內出血致死
網號召出征水產行　現場畫面曝光！　警方重兵戒備
水產行隔10hrs再發道歉文！　網一看內容狂罵：這叫誠心道歉
快訊／台中豐興鋼鐵意外！員工下半身被機台夾住命危
金鐘收視率出爐！　最高點落在這橋段
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／路殺重機引怒火！出征車隊抵水產行　「拉高轉速」門外抗議

台88遭逼車...重機騎士跳路肩全身傷！爸嘆：兒子的命差點被收走

霸王餐女慣犯剛出獄　上兩餐廳「狂吃魚翅生蠔」再喊：我沒錢

524旅慘了！女兵路考3次「暴衝撞牆摔斷手」　長官2點檢討命令曝光

快訊／高市警陳屍溫泉旅館！　疑浴室摔倒顱內出血致死

快訊／男員工遭夾傷命危！豐興鋼鐵被勒令停工　最高開罰30萬

醫院課長勸戴口罩遭推倒　貨車司機嗆：他碰到我身體很噁心

國民黨爆印尼電文指圖利　蘇嘉全提告求償200萬：國營只寫蘇震清

違法申請上千大陸人民入境賺5千萬　奕智博集團負責人等被起訴

基隆討債集團擁罕見突擊步槍　「惡靈古堡5」女主角所持致命武器

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

柯佳嬿痛失小鬼…後台抱賈靜雯哭了　被Cue「舊愛王柏傑」許光漢暖救援！

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

四星飯店協理「手機閃燈」掀裙偷拍　女員工遭長年性騷：只敢跪著工作

金鐘55／紅毯5帥各個高顏值！　許光漢.王柏傑「戴啾啾」炎亞綸「超閃西裝」

快訊／路殺重機引怒火！出征車隊抵水產行　「拉高轉速」門外抗議

台88遭逼車...重機騎士跳路肩全身傷！爸嘆：兒子的命差點被收走

霸王餐女慣犯剛出獄　上兩餐廳「狂吃魚翅生蠔」再喊：我沒錢

524旅慘了！女兵路考3次「暴衝撞牆摔斷手」　長官2點檢討命令曝光

快訊／高市警陳屍溫泉旅館！　疑浴室摔倒顱內出血致死

快訊／男員工遭夾傷命危！豐興鋼鐵被勒令停工　最高開罰30萬

醫院課長勸戴口罩遭推倒　貨車司機嗆：他碰到我身體很噁心

國民黨爆印尼電文指圖利　蘇嘉全提告求償200萬：國營只寫蘇震清

違法申請上千大陸人民入境賺5千萬　奕智博集團負責人等被起訴

基隆討債集團擁罕見突擊步槍　「惡靈古堡5」女主角所持致命武器

LIVE／「確診+3」國內累計513例　指揮中心14:00最新說明

不畏疫情打擊！蘋果iPhone第二季營收「強勢增2%」　華為首度贏三星

衝破三道閘門扯斷她雙臂！　動物園大猩猩暴打女飼養員

「視帝」姚淳耀加入《返校》！　全新角色曝光

快訊／路殺重機引怒火！出征車隊抵水產行　「拉高轉速」門外抗議

台88遭逼車...重機騎士跳路肩全身傷！爸嘆：兒子的命差點被收走

新世代Fabia預告2021年問世　Skoda新任執行長決意搶攻入門市場

「情感才是超越時間的存在」《在咖啡冷掉之前》道出奇幻、感人的故事

霸王餐女慣犯剛出獄　上兩餐廳「狂吃魚翅生蠔」再喊：我沒錢

新冠疫苗拼6成覆蓋率　陳時中押期限：明年第三季讓1400萬人打

社會熱門新聞

17歲少女流產成遊民　警驚：是亂倫

監理站暴衝摔斷手身分曝！女軍人借車第三次路考

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

【醃屍咒怨】慘遭凌虐致死不甘心　他成怨靈討公道

澄清湖浮雙屍！右手纏紅線　警研判：情侶殉情

水產行小貨車駕駛慘了！惡意逼重機最重判8年

74歲工人遭H鋼柱壓斷腿！網心酸：社會悲歌

男開共享汽車載妹自撞　女見記者驚：好醜

珠寶設計師看妻斷氣　爬屍旁撫肩

水產行再發道歉文！「整篇CTRL+V」惹網怒

路殺重機引眾怒！網號召出征...水產行嚇壞鐵門全關

快訊／高雄澄清湖「浮出男女雙屍」

桃園15歲男遭水刑亡！施虐阿姨輕判8年定讞

人夫中秋烤肉　火一點3萬元飛了

更多熱門

相關新聞

李恆隆爭SOGO　律師：其實可省1.6億

李恆隆爭SOGO　律師：其實可省1.6億

台北地檢署21日起訴收受前太流公司負責人李恆隆賄賂的3名現任立委，台北地院認為蘇震清、廖國棟、陳超明3人涉犯重罪且否認犯行，有串證、逃亡之虞，裁定繼續羈押。對此，知名律師林智群在臉書PO文分享「走不出電梯的人」的文章，感嘆李恆隆執著SOGO案十幾年確實毅力驚人，但如果他有法律顧問，或許可以省下那1.6億元。

北院續押3立委惹議　教授力挺：已充分尊重憲法

北院續押3立委惹議　教授力挺：已充分尊重憲法

陳超明續押怒轟：立法院成弱勢團體

陳超明續押怒轟：立法院成弱勢團體

立法院點頭並發送電子公文　北院可續押3立委　

立法院點頭並發送電子公文　北院可續押3立委　

立院同意續押立委　蔡清祥回應了

立院同意續押立委　蔡清祥回應了

關鍵字：

駐印尼代表處國營事業圖利蘇嘉全蘇震清葉慶元

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

他激戰空姐小三90分鐘　妻發文一看心碎

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

老公不在家！公公站媳婦門口「拔菇菇」

撞重機水產行90字道歉　網一看更怒

睡不著？上床前2hrs吃「好眠水果」一覺到天亮　營養師：還會變瘦

小鬼「委託潮牌」送禮…李千那打開崩潰

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

孫安佐為20年隱疾開刀！「全身麻醉」術後憔悴樣曝光

認愛小鬼只是想紅　峮峮曝酸民私訊反擊了

500萬豪車當炮房　富二代搞殘OL

自己換機油想倒掉！他被車行婉拒秒求助

獨／Sandy爆不合Lulu「私密語音」曝光！

更多

最夯影音

更多
柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020
金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面