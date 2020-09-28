國民黨爆印尼電文指圖利　蘇嘉全提告求償200萬：國營只寫蘇震清

記者羅志華／台北報導

國民黨於7月20日開記者會，爆料印尼代表處2017年發密件回外交部，指前總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清，涉藉國營事業圖謀私利，蘇嘉全不滿當天澄清後，國民黨考紀會主委葉慶元、名嘴陳鳳馨仍在節目上批評，對2人提告求償200萬；北院28日開庭，蘇嘉全稱電文中，根本沒明確寫到圖利，名字也只提到蘇震清，不明白為何要把他扯進去。

葉慶元表示，他曾在北市府擔任國際事務委員3年，看過電文影本，認為真實度很高，並舉電文內容，「我國營事業似被中間人操控，企圖將我政府相關部會，及駐外館機制排除在外，以遂其個別利益」、「前揭國營事業任由中間人安排，未通報鈞部（外交部）、經濟部及本處（印尼代表處），亦不願我國政府參與及協助，恐損及我國對外經貿利益談判及外交效益」，認為外館已對蘇嘉全、蘇震清不滿，請外交部注意，而陳鳳馨上節目前，也參考了很多報導，評論都有根據。

▲蘇嘉全不滿澄清印尼電文爆料後，葉慶元、陳鳳馨仍在節目批評，提告求償200萬。（圖／記者羅志華攝）

蘇嘉全委任律師表示，除這篇電文真假不明外，內容也沒指名蘇嘉全、蘇震清，「恐損及…」部分，更代表了只是推論，不知葉慶元到底是憑甚麼證據，來評蘇嘉全涉入國營事業到東南亞採購。

蘇嘉全表示，除電文中時間錯置外，他2016年是為了謝票，到參加印尼後援會餐會，期間也沒像國民黨指控的跟印尼政要碰面，這些從他的行程都能查證，而葉慶元、陳鳳馨除有充足時間，對這封3年前的電文查證外，竟又在他澄清後，於節目錄影時批評，已嚴重損害他的名譽，尤其在他表明提告後，葉慶元竟又在臉書批評提告「非常可恥」，他要追告葉慶元加重誹謗。

▲國民黨考紀主委、律師葉慶元表示，電文中明指蘇嘉全、蘇震清2人涉及國營事業圖利。（圖／記者羅志華攝）

葉慶元反擊，稱電文中明確寫到，蘇震清跟中油、台糖、台鹽等公司訪印，之後蘇嘉全、蘇震清又在揚運集團安排下到印尼，並表明不需印尼代表處接送機，而電文中除只蘇嘉全、蘇震清遂其個別私利外，揚運集團董座高壽濤受訪時，也稱蘇嘉全與印尼重要黨魁人士碰面，顯然與蘇嘉全的澄清有出入，而蘇嘉全當時擔任立法院長，行為應受高規格檢視。

蘇嘉全認為，葉慶元仍沒舉證他圖了甚麼利，且評論也相當主觀、抹黑意圖明顯，且電文中講到國營部分，只寫到蘇震清，沒有他；律師表示，電文中的「中間人」應是指高壽濤，而非蘇震清及蘇嘉全，要求傳喚3位檢舉人，及經濟部國營會、外交部的人作證，除要確認電文真假外，也要看看國家這3年來，到底「受了甚麼損害」。

我沒有遲到，是時間遲到了！