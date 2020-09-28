性侵女童腸爆脫肛！戀童犯趙斗淳即將出獄　女童父淚訴：沒錢搬家

▲趙斗淳將娜英拖至位於京畿道安山市檀園區的教會廁所內性侵（圖／翻攝自Youtube）

記者羅翊宬／編譯

南韓境內廣為人知的戀童癖性侵犯趙斗淳（조두순）曾於2008年在教會廁所性侵8歲女童，重創女童肛門與生殖器官、導致其大小腸脫離，以飲酒等精神狀態不佳為由僅被判12年徒刑，如今即將於今年12月13日刑滿出獄，依意願回到京畿道安山市住處，卻再度造成當年被害女童娜英（나영이，化名）、家屬與附近住戶極度恐慌，被害者父親為保護女兒安全不得不決定搬家。

然而搬家需要耗費一筆極大費用，使被害者父親接受媒體採訪時透露，根本毫無足夠經濟能力應付。對此，有公民團體募款1億多韓元，希望能協助娜英與其家屬早日擺脫惡夢。

根據韓媒《朝鮮日報》，公民團體「韓國暴力虐待預防協會」今（28）日表示，從23日起開始發起募款運動，短短5天以內有1991名民眾伸出援手，募得1億50萬韓元（約新台幣250萬元）。

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▲趙斗淳即將於今年12月13日刑滿出獄。（圖／翻攝自Youtube）

該協會的會長申宜真（신의진）在擔任小而精神科醫師時，曾負責娜英的心理諮商，她受訪時表示，「最近聽聞娜英的父親因為苦於經濟上的困難而無法搬家，兒童性犯罪者與被害人住同一個社區，這對被害者而言，無疑是精神上的虐待。若政府無法阻止類似悲劇發生，就只能靠市民們出力。」

據悉，趙斗淳近期在獄中曾表示，若出獄後想回到安山市住處，與被害者一家人的住處距離根本不到1公里；然而娜英、娜英的姐姐與父母一家四口每個月僅靠250萬韓元（約新台幣6.2萬元）過活，其中包括政府每月30萬韓元的基礎生活補助津貼，以及娜英父親擔任建築工人的收入。

該協會相關人士表示，募款活動預計進行到11月30日為止，之後募得款項將交給娜英父親。

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