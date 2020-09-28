南韓再派李度勳訪美！會晤副國務卿畢根　談與北韓簽《終戰宣言》

▲南韓外交部派李度勳訪美，預計將與美副國務卿畢根提出簽署《終戰宣言》。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓外交部韓半島和平交涉本部長李度勳（이도훈）於美東時間27日飛抵美國華府，預計將會晤美國副國務卿畢根（Stephen Biegun），除將預計與美國協商如何應對海洋水產部李姓公務員遭北韓（朝鮮）警務人員槍殺事件，也會向美國當局討論與北韓簽署《終戰協定》之可行性。

南韓總統文在寅於第75屆聯合國大會演說中不斷強調，只有與北韓簽署《終戰宣言》，才有可能推動北韓去核、並保持韓半島（朝鮮半島）永久和平；然而與此同時，黃海（西海）北方界線（NLL）延坪島海域卻爆發公務員落海失蹤，最後在康翎半島海域遭北韓槍殺的事件，從公務員落失蹤至被槍殺的6個小時，南韓軍方與政府監視一切卻完全束手無策，成政壇攻防焦點。

根據《韓聯社》報導，李度勳在華盛頓杜勒斯國際機場接受特派員訪問時表示，針對「公務員之死」一事，美國國務院完全支持南韓政府立場；而在此次會晤中，也預計向美方提出與北韓簽署《終戰宣言》的想法。

李度勳表示，過去有幾次機會，美國也曾對簽署《終戰宣言》表達關注、並檢討其可行性；至於是否推動在美國總統大選前簽署《終戰宣言》，則表示，「先講再說！我計畫先與美國當局互相分享看法，我認為（與美國）雙方一起坐下來好好談，就能夠形成共識。」

而對於在與北韓相關領域上，能否有望在下個月發生「十月驚奇」（October Surprise），李度勳則表示，「目前（南韓）政府不想衝得太前面，畢竟所有事都還是取決於北韓，我們會先觀望。」

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