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搶票注意！高鐵明年起調整「訂位時程」　最新預售規範出爐

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▲高鐵左營站14日人潮狀況 。（圖／記者宋良義攝）

▲高鐵自明年1月4日起調整對號座車票開放預售時程，由現行開放預訂28天內調整為29天內（含乘車當日）之車票 。（圖／記者宋良義攝）

記者賴文萱／台北報導

為使旅客安排行程更加便利，高鐵預計自2021年1月4日起調整對號座車票開放預售時程，由現行開放預訂28天內調整為29天內（含乘車當日）之車票，即1月4日（一）可預訂至2月1日（一）之乘車票。

明年1月4日起，高鐵對號座車票除疏運期間或另有公告外，訂位時程調整為開放預訂29天內（含乘車當日）之車票；非疏運期間之車票，搭乘日與開放訂位日之星期別對齊，每天逐日開放訂位外，每逢周末（周五至周日）之車票，可於四周前之周五一次預訂，意即周末往返行程可同時訂位（例如：2021年1月8日周五可開放預訂2月5日周五、2月6日周六及2月7日周日之車票），讓旅客更方便依自身需求規劃行程，並安排轉乘運具。

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▲高鐵左營站14日人潮狀況 。（圖／記者宋良義攝）

▲高鐵表示，調整後將更方便旅客依照乘車日推算開放訂票日。（圖／記者宋良義攝）

高鐵表示，調整後將更方便旅客依照乘車日推算開放訂票日，例如預定出發日若為某周三，則只要往前推算四個星期前的周三即為開放訂票日。高鐵企業網站今（28）日已公告2021年疏運期間及開放預售日程表，歡迎旅客提早規劃明年行程。

同時，高鐵也宣布，為使高鐵票務服務更貼近旅客的使用需求，除原本即已於企業網站提供之T Express手機票證、回數/定期票、電子票證之交易/搭乘紀錄查詢功能外，即日起另新增「磁票及便利商店紙票交易資訊查詢系統」，有開立購票證明需求之旅客，可自行至企業網站查詢列印交易紀錄，高鐵各車站自2020年10月15日起不另開立購票證明。

▲高鐵左營站14日人潮狀況 。（圖／記者宋良義攝）

▲高鐵即日起新增「磁票及便利商店紙票交易資訊查詢系統」，有開立購票證明需求之旅客，可自行至企業網站查詢列印交易紀錄 。（圖／記者宋良義攝）

由於高鐵車票經財政部核准，高鐵實體車票（含磁票及超商紙票）本身即可作為營利事業所得稅及營業稅之憑證，使用電子票證或手機票證等無實體車票者，則可透過「T Express」手機購票系統、本公司企業網站開立電子車票證明乙次，回數票、定期票則依其使用須知規定辦理。

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