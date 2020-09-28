21歲甜美女教師見網友　5天後陳屍森林「全身所有部位都是傷」

▲女教師會見網友後慘遭殺害。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥一名21歲女教師近來被人發現陳屍在森林中，驗屍官發現其身上到處遍布傷痕，推測可能是遭人惡意勒死，家人表示，她失蹤前曾有透露要去見網友，悲慘的遭遇引發當地民眾上街舉行抗議活動，要求當局一定要把凶徒繩之以法。

來自米卻肯州(Michoacán) 莫雷利亞市(Morelia)的21歲女子維拉塞諾(Jessica González Villaseñor)，由於畢業後受到新冠肺炎疫情影響，只能在家中以線上方式為部分學生教課，家人21日下午向警方報案，她說要去見一名網友後來就音訊全無，警方5天後在一森林中找到她的遺體。

驗屍官發現，維拉塞諾身體上的每個部位幾乎都有傷口，推測是遭人活活勒死，警方目前以殺人命案方向偵辦案件。網路上還可看到死者教課時的甜美身影，事件引發女權團體與憤怒民眾上街抗議，要求當局一定要盡快逮捕凶嫌，檢察官表示，他們已鎖定一名年輕男子，對方在死者失蹤前曾與對方在購物中心會面，全案目前仍在調查中。