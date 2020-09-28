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英國貨櫃驚見「260噸危險廢棄物」！斯里蘭卡硬起來…全部送回去

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▲垃圾,垃圾場,廢棄,廢物。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲斯里蘭卡將260噸的廢棄物送回英國。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

斯里蘭卡政府檢查進口貨物，在一批由私人公司進口、來自英國的263個貨櫃中，發現重達260噸的「危險廢棄物」，內容包含來自醫院的垃圾。可倫坡當局（Colombo）採取法律行動，並於26日把21個貨櫃全都送回英國。

綜合BBC、《衛報》報導，來自英國的一批船運貨物2017年9月至2018年3月之間抵達斯里蘭卡，裡頭原本應該裝著作為回收用途的二手床墊與地毯，未料竟含有大量「危險廢棄物」，包括醫院垃圾、塑膠和聚乙烯（polythene）成分的廢棄物。海關並未透露醫院廢棄物的具體內容，但根據過去類似案例，可能包括破布、繃帶甚至來自太平間身體部位。

海關發言人賈亞拉特尼（Sunil Jayaratne）於27日表示，此舉違反國際社會與歐盟對於「有害廢棄物與其處置」的規範，「託運者已經同意收回這21個貨櫃。我們正在努力確保從負責把貨櫃送入我國的那一方取得賠償」。英國環境部表示，將致力打擊廢棄物非法出口，「我們正在與斯里蘭卡當局取得聯繫，要求提供更多資訊，讓我們展開正式調查」。

一些亞洲國家長期接收來自富裕國家的垃圾，但過去2年以來，已有許多政府決定把裝滿貨櫃的廢棄物送回去。馬來西亞今年1月也將42個非法進口、裝有塑膠廢棄物的貨櫃還給英國。

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