FBI大翻垃圾桶！把「投川普」選票丟掉　臨時工這下慘了…

▲美國2020總統大選郵寄投票制度風波不斷。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國賓州聯邦檢察官24日表示，在選舉大樓旁的垃圾桶中發現了9張郵寄選票，其中有7張是投給代表共和黨、現任總統川普，另外2張重新密封在信封裡。官員說明，起因是臨時工在挑揀信件時誤將選票丟棄，目前所有相關物件都被聯邦調查局（FBI）查扣，犯下失誤的臨時工也已遭到解雇。

據美國《ABC》報導，賓州路澤恩郡（Luzerne）郡長佩德里（C. David Pedri）25日發出聲明，臨時工14日進入選舉局後被分配到分揀郵件的工作，不小心將9張軍隊與海外選民的選票丟進辦公室垃圾桶。選舉主任威蒂莉亞（Shelby Watchilla）在2天後就發現這個錯誤，向上提報當局後已將這名臨時工解雇，並告訴他「不用再來了」。

▲賓州選舉局一名臨時工不小心將選票丟棄而遭解雇。（示意圖／路透）

賓州中部聯邦檢察官24日表示，這9張被丟棄的選票中有7張是投給川普的，另外2張已被重新密封。報導指出，根據賓州選舉法，選票信封是不能被提前拆封的，各郡有責任妥善保管和維護寄回選票的安全。

佩德里表示，整個選舉局在臨時工任職的3天內所產生的垃圾全數交由FBI、地方檢察官辦公室、賓州警方以及路澤恩郡的公務員搜查後，其中發現的相關物件已被FBI扣押，並在各處安裝了監視器以「積極監控並確保所有工作人員嚴格遵守規程」。

▲川普過去一直強調郵寄投票制度會造成選舉不公。（圖／路透）

據報導，一名司法部官員表示，司法部長巴爾（William Barr）親自向川普報告了調查情況，結果將於周四（1日）公布。川普24日於FOX廣播電台訪問中揭露了這項調查，再次重申郵寄投票會導致選舉詐欺。FBI局長瑞伊（Christopher Wray）則對此回應，不論是郵寄投票或其它選舉方式，歷史上都從未發生過全國大規模性的選舉舞弊。

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