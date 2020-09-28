前男友帶槍「混入婚禮」…抓狂掃射！　新人滿身彈孔慘死路邊

▲泰國一名男子混入前女友的婚禮，擊斃這對新人。（示意圖／取自Pixabay）

記者張寧倢／綜合報導

泰國南部坦帕納拉地區26日一場婚宴上傳出槍響，共4人死亡、1人重傷，喪命的其中2人正是這場婚禮的主角新郎阿龍（Aroon Phothavorn）與新娘妲拉萬（Darawan Boonmeechai）。警方表示，凶手是妲拉萬的前男友，因妒火難耐混入女方婚禮，與阿龍發生激烈口角，竟朝著新郎、新娘與勸架的賓客開槍。

據《曼谷郵報》報導，洛坤府坦帕納拉（Tham Phannara）地區26日晚間11時左右，村裡正在舉行婚禮的住宅爆發槍擊命案，警方趕到現場時，31歲的阿龍與24歲的妲拉萬已成為躺在路邊的兩具屍體，身上被子彈打得滿是窟窿，可見下手之凶殘。

值班員警表示，阿龍與妲拉萬抵達酒宴時，碰巧遇見了妲拉萬以前的情人。這名男子開始忌妒阿龍，與阿龍發生口角，後來更演變成一場激烈的扭打。新娘與另外幾位賓客試圖勸架，把兩人帶到屋外的馬路旁，殊不知，這裡竟成為這對新婚夫妻的葬身之地。

報導指出，槍擊爆發時圍觀的居民嚇得四處竄逃，現場除了新婚夫妻當場死亡，幫忙勸架的32歲的Narongrit Thepthong與47歲的Kanchit Somwong送醫後不治，受重傷的25歲Sathaporn Somwong還在醫院接受治療。

坦帕納拉警察局長克里納拉（Pol Col Kittichai Krainara）表示，警方於命案現場發現了一些9mm、0.38和0.22口徑的子彈彈殼，目前正在調查確定槍擊事件的詳細事發經過，以及確認到底是誰開了致命的一槍。

►炸物享樂組冰箱必備，隨時開吃！