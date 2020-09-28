全球新冠死亡人數「突破百萬」！　WHO：還可能再翻倍

▲儘管巴西的瑪瑙斯（Manaus）面臨嚴峻的疫情，仍有很多居民遊客不以為意。潘塔內格拉沙灘上聚集大批民眾。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

全球新冠疫情死亡人數27日突破百萬人，幾乎封鎖了超過40億人的外出生活，隨著部分國家放寬防疫限制後，第二波新冠肺炎的爆發似乎已經到來，尤其是歐陸國家9月中旬後面臨的嚴峻疫情，而美國這次疫情的最大苦主，死亡人數逾20萬，其次是巴西、印度和墨西哥。

防疫似乎在入秋以後更為艱難，多數地區都創下確診人數的歷史新高。WHO緊急情況主任瑞安（Michael Ryan）警告，死亡人數還可能翻倍到200萬，「100萬是一個可怕的數字，我們需要在200萬之前採取行動。」

隨著新冠疫情再度升溫，各國政府不得不「背棄民意」，再度緊縮人民生活各方面限制來防疫。以色列上周重啟另一輪全面封鎖，而莫斯科則命令幼老年人必須待在家中。但這也引起部分民眾強烈不滿，倫敦25日聚集千名抗議封城政策的民眾，在衝突中遭到警察驅逐。

▲伊斯坦堡（Istanbul）警察開著小型電動警車，監督民眾是否落實防疫政策。（圖／路透）

美國也同樣尚未擺脫疫情的陰影，新冠確診病例與前一周相比激增了10％。但迫於民意壓力，佛羅里達從26日開始重新開放餐廳、酒吧，且暫緩對那些不戴口罩的民眾的罰款。美國疾病預防控制中心主任雷德菲爾德（Robert Redfield）表示，秋、冬季將成為美國公衛史上所經歷的「最困難的時期」。

義大利做為歐洲疫情爆發初期的震央，在5月之後成功穩定下來，長達4個月內都將單日確診維持在2000人以下。對卡車司機基奧迪（Carlo Chiodi）而言，數字不僅僅是數字而已，也代表著已逝父親的生命，「我難以接受我就這樣看著父親走出門外，上了救護車，而我能做的只有說『再見』而已。我很後悔沒有說出『我愛你』、沒能擁抱他，這仍然是我心中的痛。」