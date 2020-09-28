釣島海域遭日艦衝撞！日竟稱：台漁船「領海內」違法作業

▲新凌波236號遭日公務船衝撞。（圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

蘇澳籍漁船「新凌波236號」27日下午2時30分左右在釣魚台西方海域12海浬作業時，遭日本宮古島海上保安廳公務船蓄意衝撞，導致右舷裂損，新凌波236號隨即向海巡署艦艇回報並尋求協助，所幸船上無人受傷。針對此次事件，日方宣稱，我國漁船在「日本領海內違法作業」，因此派出巡視船跟船，並要求新凌波236號離開「領海」，才會發生衝突事件。

根據《日本放送協會》報導，日本第11管區海上保安本部表示，宮古島海上保安部的公務巡視船 PS-32與台籍漁船新凌波236號發生衝突。日方聲稱，是因台籍漁船「違法在日本領海內作業」，因此才會派出巡視船在一旁跟船，巡視船在要求漁船離開該海域時，船體後方與漁船發生撞擊。海上保安本部稱，雙方皆未出現傷亡，船體也僅有輕微擦撞。

▲蘇漁籍「新凌波236號」漁船陳姓船長，指著遭日本公務船衝撞船艏破損處控訴日方霸道無理。（圖／記者游芳男攝）

事發後，新凌波236號隨即尋求海巡署協助，海巡署獲報立刻成立緊急應變中心， 同時派遣500噸級「基隆艦」及基隆隊10069船艇緊急前往救援。海巡人員同日晚間5時30分左右抵達該海域，並針對漁船船體進行蒐證，同時以無線電聯絡日方巡視船PS-32以釐清案情，但卻未獲得回覆。

海巡署認為，從2016年5月起，台灣漁船於專屬經濟海域內作業，均未受日方公務船扣押，顯示專案護漁已發揮成效，未來也將積極與日方聯絡取得後續處理默契，海巡署業將密切掌握台日海域情勢發展及漁船作業情形，以捍衛台灣主權、漁權。