掰了偷吃尪！甜美公務員「認9個乾爹」約會1次現賺14K　太黏就狠甩

▲澳洲一名32歲女子離婚以後認了許多乾爹。（示意圖／pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

來自澳洲的32歲公務員潔德（Jade Edwards）發現老公發生婚外情，8月正式離婚，並於9月重拾20多歲時的「副業」，透過App認了9名「蜜糖乾爹」（Sugar Daddy）。她透露，雖然工作忙碌，但由於每次約會平均可以賺到500塊美金（大約新台幣1.4萬元），因此還是會盡量抽出時間維繫關係，直到不再感覺享受，或者對方變得「太黏人」為止。

綜合《鏡報》等外媒報導，潔德經歷了一段慘痛的婚姻後，重燃對於「蜜糖乾爹」的熱情。她提到，「乾爹」們的年齡從28歲至60歲不等，一些人渴望面對面的陪伴，一些人想要以禮物與金錢交換性關係，唯有一名60多歲的男人從不要求見面，只會叫Uber Eats送上熱騰騰的晚餐。

▲潔德在工作忙碌之餘也會盡量抽出時間陪伴乾爹。（示意圖／pixabay）

潔德認為，這些男人欣賞自己「鄰家女孩」的模樣，「當燈熄滅了，內衣脫下了，我就是一個完全不同的人。男人們可以同時擁有這兩種幻想，然後就眼不見為淨了」。

但是，潔德在政府單位的工作非常忙碌，還兼差撰寫文案，因此不會全年無休陪伴乾爹，也不期望對方逗她開心，「我也許會傳訊息說『嗨，希望你擁有美好的一天』，或在早上傳裸照給他們，但我絕對不會問他們在做什麼。我永遠不會主動要求見面，因為這對他們來說會更好」。

為了安全起見，潔德也會在第一次約會之前，要求乾爹提供身分證件，並把約會對象、地點等資訊傳給友人，「如果我在特定時間內沒有回訊息，她就會開始打給我」。

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