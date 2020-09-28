快訊／川普TikTok禁令被擋！　法官決議暫緩生效

▲TikTok禁令經聯邦法官判定，暫時不予執行。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普下令封殺TikTok，原定美東時間周日（27日）晚間11點59分生效的禁令，下午經聯邦法官判定，暫時阻擋川普政府的禁令。

路透社報導，美國哥倫比亞特區聯邦地區法院法官尼可斯（Carl Nichols）27日批准，由TikTok中國母公司字節跳動（ByteDance）提出的要求，讓美國用戶能繼續在Apple和Goole的app store中，繼續下載並使用短影音軟體TikTok。

TikTok此前表示美國商業部一項即將在11月12日生效的禁令，也會對公司在美國業務造成重大影響，但尼可斯「暫時」拒絕阻擋此項禁令。

川普8月14日簽署行政命令，限定字節跳動在90天內出售TikTok在美業務，並下令20日起全面禁止所有美國app商店提供TikTok下載。商業部則於19日宣布由於TikTok在美業務的談判出現進展，因此由川普指示延後至27日晚間11點59分。

這是第2次延後，由法官尼可斯判定暫緩執行。此外，中國騰訊旗下app「WeChat」也面臨TikTok的相同命運，但舊金山一名聯邦法官19日發布預備性禁制令，阻擋WeChat的禁令於20日生效。