　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

《浮華世界》：梅根從未放棄美國籍　認真考慮2024年出馬競選總統

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼哈利王子與夫人梅根(Meghan Markle)。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利王子與夫人梅根是否跨足美國政界，外界傳聞早已甚囂塵上。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國哈利王子與妻子梅根（Meghan Markle）脫離王室「還俗後」，在英美兩地往來展開新生活，但謠言認為從未放棄美國籍的梅根，近來頻呼籲選民11月總統大選務必投票，種種跡象似乎有意從政並在2024年出馬參選總統。

哈利與梅根於今年1月退出王室後，白金漢宮宣布兩人雖維持「薩塞克斯公爵殿下與公爵夫人殿下」（Duke and Duchess of Sussex）頭銜，但4月起不能再使用殿下（HRH）頭銜，也不得出現「皇家」（Royal）字眼。

《浮華世界》報導，一位親近的友人匿名向記者尼蔻（KATIE NICHOLL）透露，梅根2018年與哈利的世紀婚禮之後，之所以堅持不放棄美國公民身分的原因之一，是為自己日後從政保留了可能的選項，「我想如果梅根和哈利願意放棄王室頭銜，她就會認真考慮競選美國總統。」

不過梅根身邊的工作夥伴始終堅持，梅根沒有任何想踏上政治生涯的意圖或計劃，「不能否認的是，政治作為一個議題，她有興趣也致力其中，但她沒有野心從政。」

哈利王子與梅根日前在《時代雜誌》年度百大最具影響人物的短片中出現，梅根並在片中積極呼籲美國選民記得投票，聲稱11月的選舉是左右眾人一的最重要的選舉。對此，積極競選連任的現任總統川普表示，他不是這位公爵夫人的粉絲。

英國王室成員素來必須保持政治中立，哈利王子也一直和政治劃清界線；然而他和梅根在短片中雖未表達要支持哪位候選人，僅呼籲選民投票，仍然引起白金漢宮的疑慮。白金漢宮方面立刻發出聲明，指出「公爵非王室的現任成員」，並明確表達哈利的發言僅是個人立場。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／嘉南大圳驚見2浮屍！　民眾嚇壞報警
快訊／改回來了！「全球市長聯盟」把六都列大陸城市　吳釗燮宣布
獨／Sandy爆不合Lulu「公開私密語音」　兩人心結首次說
快訊／川普TikTok禁令被擋！　法官決議暫緩生效
6度擦身金鐘…楊謹華首吐真心話！　「下一次如果再不是我…」
「最帥泳將」賓館激戰空姐90分鐘　妻傻喊：謝謝老公在家照顧孩
他遭凌虐「醃屍塞桶內」成怨靈！濟公半年前示警　嫌超冷血口供曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

旅德奧瑞台灣學者聚柏林　談研究熱情業界展望

快訊／川普TikTok禁令被擋！　法官決議暫緩生效

《浮華世界》：梅根從未放棄美國籍　認真考慮2024年出馬競選總統

沙烏地阿拉伯：G20峰會11月展開　採視訊方式進行

美第2輪紓困法案64兆元　裴洛西和川普政府談判進展：有希望達成

全球確診直逼3300萬！　美研究：維他命D充足「染疫機率降54%」

《紐時》：川普過去15年有10年未繳任何稅　2016當選總統只繳2萬元

全球近百萬死！莫斯科單日破2000例創3月新高　紐約疫情回溫

高加索爭議區衝突增至23死　亞美尼亞稱已對亞塞拜然宣戰

瑞士2公投出爐！壓倒性反對限制歐盟人員移動　贊成添購新戰機

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

柯佳嬿痛失小鬼…後台抱賈靜雯哭了　被Cue「舊愛王柏傑」許光漢暖救援！

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

路考「直直撞」騎士暴衝撞牆　人倒立飛走！考官看傻眼

金鐘55／紅毯5帥各個高顏值！　許光漢.王柏傑「戴啾啾」炎亞綸「超閃西裝」

旅德奧瑞台灣學者聚柏林　談研究熱情業界展望

快訊／川普TikTok禁令被擋！　法官決議暫緩生效

《浮華世界》：梅根從未放棄美國籍　認真考慮2024年出馬競選總統

沙烏地阿拉伯：G20峰會11月展開　採視訊方式進行

美第2輪紓困法案64兆元　裴洛西和川普政府談判進展：有希望達成

全球確診直逼3300萬！　美研究：維他命D充足「染疫機率降54%」

《紐時》：川普過去15年有10年未繳任何稅　2016當選總統只繳2萬元

全球近百萬死！莫斯科單日破2000例創3月新高　紐約疫情回溫

高加索爭議區衝突增至23死　亞美尼亞稱已對亞塞拜然宣戰

瑞士2公投出爐！壓倒性反對限制歐盟人員移動　贊成添購新戰機

《小丑》瓦昆悄升格當爸！　「男寶寶名字曝光」藏催淚含意

峮峮Bella慟悼男友都挨罵！　許維恩「16年前也失摯愛」心疼：為何不能懷念

台北市長提前過招？　陳時中：衛環會僅單純「政策討論」

北市圖「秋日閱讀節」將開跑　行動書車前進剝皮寮

中秋烤肉火一點3萬元飛了　人夫掰「回家拿秋刀魚」下場曝光

快訊／嘉南大圳驚見2男浮屍！死者穿蛙鞋…警疑晨泳溺斃

股匯同樂！新台幣開盤貶值1.4分後　強彈逾1角至29.145元

力拚能源轉型　經長王美花：核三廠沒有延役計劃

交部官派老董被爆董事會每次領8千車馬費　林佳龍要求釐清

藍寶堅尼突爆衝！4人定格下秒「保齡球式」被撞飛　網笑了：裝帥失敗

超大陣！米克斯軍團集體過馬路 義氣汪殿後..交警急指揮：快過去！

國際熱門新聞

食腦蟲入侵　人類感染97％會死

南海爭奪戰不完　「英德法共發聲明」：中國別想違國際法

愛犬半夜吹狗螺　神秘女聲呼喚

父不滿女兒嫁低種姓男　僱殺手撕票女婿

威廉王子一家五口全穿藍衣合照！3娃萌度爆表

維他命D充足　染疫機率降54%

少女對食物過敏　靠心臟靜脈注射維生

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

全球近百萬死！莫斯科、紐約再創6月後單日新高

《紐時》：川普過去15年有10年未繳任何稅

3500家美企控告川普政府　不當課徵中國關稅

高加索爭議區衝突增至23死　區域熱戰再起

瑞士2公投：歐盟人員自由移動、置換新戰機

川普再疑拜登神智 要求這時間點藥檢

更多熱門

相關新聞

美第2輪紓困法案64兆元　裴洛西：有望達成

美第2輪紓困法案64兆元　裴洛西：有望達成

美國第二輪經濟紓困法案懸宕在國會內數個月後，民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）27日指出，她認為與白宮間協調的疫情紓困配套可望在近期內達成，目前雙方溝通持續進行中。

《紐時》：川普過去15年有10年未繳任何稅

《紐時》：川普過去15年有10年未繳任何稅

全球近百萬死！莫斯科、紐約再創6月後單日新高

全球近百萬死！莫斯科、紐約再創6月後單日新高

川普提名巴瑞特任大法官　結果10月出爐

川普提名巴瑞特任大法官　結果10月出爐

川普再疑拜登神智 要求這時間點藥檢

川普再疑拜登神智 要求這時間點藥檢

關鍵字：

浮華世界梅根Meghan Markle哈利王子Prince Harry總統美國北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

小鬼「委託潮牌」送禮…李千那打開崩潰

他激戰空姐小三90分鐘　妻發文一看心碎

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

撞重機水產行90字道歉　網一看更怒

孫安佐為20年隱疾開刀！「全身麻醉」術後憔悴樣曝光

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

認愛小鬼只是想紅　峮峮曝酸民私訊反擊了

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

睡不著？上床前2hrs吃「好眠水果」一覺到天亮　營養師：還會變瘦

貨車撞重機！水產行遭起底是「違規大戶」

自己換機油想倒掉！他被車行婉拒秒求助

17歲少女流產成遊民　警驚：是亂倫

柯佳嬿認「心思不在典禮上」失去小鬼太痛

更多

最夯影音

更多
柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020
金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面