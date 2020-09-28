美第2輪紓困法案64兆元　裴洛西和川普政府談判進展：有希望達成

▲美國眾院議長裴洛西釋出好消息，第二輪紓困露曙光。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國第二輪經濟紓困法案懸宕在國會內數個月後，民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）27日指出，她認為與白宮間協調的疫情紓困配套可望在近期內達成，目前雙方溝通持續進行中。

綜合外電報導，裴洛西向CNN表示，眾議院與白宮正在就紓困法案進行溝通，「當我和政府溝通過後，事情就會很有希望」，「我相信財政部長梅努欽（Steve Mnuchin）代表一個可以找出解決方法的人，而我相信我們可能達成協議。」

8月7日，裴洛西與民主黨籍參議院領袖舒默（Chuck Schumer）、梅努欽和白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows），在白宮會面聚焦敲定紓困法案事宜，但當時未有定論，裴洛西後續則和梅努欽多次在電話上進行協調。

隨著第一輪紓困法案在8月底陸續到期，一路延宕數州的第二輪法案終於傳出新消息，眾議院籌款委員會 （House Committee on Ways and Means）主席尼爾（Richard Neal）日前指出，民主黨籍議員們正在起草一個新的法案，紓困金額至少達到2.2兆美元（約新台幣64.37兆元）。

裴洛西與舒默原先要提出3.4兆美元的紓困配套草案，但後來收回，而梅多斯則表示川普只願意簽署金額1.3兆美元的法案。