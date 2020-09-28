全球近百萬死！莫斯科單日破2000例創3月新高　紐約疫情回溫

▲紐約疫情回溫。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間28日上午4點30分，全球累計3294萬2810例確診、死亡人數99萬5583人，逼近百萬。美國紐約疫情重回6月高點，俄羅斯單日確診近8000例，也創下3個月新高紀錄。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計710萬4943例、20萬4724死；紐約單日通報破千確診，已創下6月5日至今的最高數字。州長古莫（Andrew Cuomo）表示，本月25日單日進行9萬9953件病毒檢測，其中1005人呈現陽性。時序再度進入秋季與流感季節，古莫提醒紐約人務必遵守基本行為準則與社教距離規定。

全球疫情位居第4的俄羅斯，單日通報新增7867人染疫，首都莫斯科地區更有2016人確診，是自6月2日以來首次超過2000人大官，令有99人病逝。目前累計115萬1438例、2萬324死。

全球26日通報新增29萬9285例病例、5529人病歿，當天以印度1124人的死亡人數最多，美國為871死，巴西則是869死。

南美洲疫情爆炸，哥倫比亞衛生部指出全國確診數已突破80萬6038例、死亡數2萬5296人。祕魯的80萬142例緊跟在後，共有3萬2142人死亡。墨西哥方面，累計72萬6431例、7萬6243死。