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「食腦變形蟲」入侵水源！人類感染97％會死　鼻腔進入1週就致命

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記者趙蔡州／綜合報導

美國德州環境品質委員會（TCEQ）日前發現，德州東南部的供水系統疑似遭「福氏內格里蟲（食腦變形蟲、Naegleria fowleri）」感染，當局隨即呼籲民眾不要使用自來水，甚至一度針對11個城市發布警告。食腦變形蟲通常經由遭到汙染的水傳播，經由鼻腔進入人體並使人致病，一旦感染致死率相當高。

綜合外媒報導，事件起源於當地一名孩子9月8日生病住院，醫師發現他感染福氏內格里蟲，感染源疑似來自傑克遜湖市（Lake Jackson），相關單位立刻到當地供水系統進行測試，結果11個水體中有3個確定遭食腦變形蟲感染，德州政府隨即針對11個地區發布「請勿使用自來水」警告。

▲▼福氏內格里蟲。（圖／翻攝自CDC官網）

▲福氏內格里蟲。（示意圖／翻攝自CDC官網）

德州環境品質委員會（TCEQ）在台灣時間27日淩晨先解除其中10個地區的警告、傑克遜湖市持續維持管制，直到台灣時間27日中午才解除傑克遜湖市警告，不過同時也發布「沸水通知」，民眾飲用自來水必須先煮沸，直到供水系統被充分沖洗、水體確定可以安全使用為止。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據，福氏內格里蟲常見於土壤、溫暖的湖泊、河流和溫泉中等地區，偶爾也會在維護不善、未加氯水池或工廠排放的溫水中發現，人類感染後會出現頭痛、發燒、頸部僵硬、嘔吐等情況，美國1962年至2018年已有143名病例、僅有4人倖存下來；致死率達97％。

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