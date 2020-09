「食腦變形蟲」入侵水源！人類感染97％會死　鼻腔進入1週就致命

記者趙蔡州/綜合報導

美國德州環境品質委員會(TCEQ)日前發現,德州東南部的供水系統疑似遭「福氏內格里蟲(食腦變形蟲、Naegleria fowleri)」感染,當局隨即呼籲民眾不要使用自來水,甚至一度針對11個城市發布警告。食腦變形蟲通常經由遭到汙染的水傳播,經由鼻腔進入人體並使人致病,一旦感染致死率相當高。

綜合外媒報導,事件起源於當地一名孩子9月8日生病住院,醫師發現他感染福氏內格里蟲,感染源疑似來自傑克遜湖市(Lake Jackson),相關單位立刻到當地供水系統進行測試,結果11個水體中有3個確定遭食腦變形蟲感染,德州政府隨即針對11個地區發布「請勿使用自來水」警告。

▲福氏內格里蟲。(示意圖/翻攝自CDC官網)

德州環境品質委員會(TCEQ)在台灣時間27日淩晨先解除其中10個地區的警告、傑克遜湖市持續維持管制,直到台灣時間27日中午才解除傑克遜湖市警告,不過同時也發布「沸水通知」,民眾飲用自來水必須先煮沸,直到供水系統被充分沖洗、水體確定可以安全使用為止。

根據美國疾病管制與預防中心(CDC)數據,福氏內格里蟲常見於土壤、溫暖的湖泊、河流和溫泉中等地區,偶爾也會在維護不善、未加氯水池或工廠排放的溫水中發現,人類感染後會出現頭痛、發燒、頸部僵硬、嘔吐等情況,美國1962年至2018年已有143名病例、僅有4人倖存下來;致死率達97%。

UPDATE 9/26, 10 PM: The City of Lake Jackson is lifting its Do Not Use Water Advisory. Boil Water Notice is in effect along with add'l precautionary measures. https://t.co/gc2EZ6mE5b pic.twitter.com/WWodex5PK6