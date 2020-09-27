半夜3點愛犬吹狗螺！主人調監視器　傳來「神秘女聲」超清晰呼喚

▲狗狗上樓時，突然傳來一聲詭異呼喚，讓當事人嚇壞。（圖／翻攝自TikTok）

記者趙蔡州／綜合報導

民間傳說中，狗狗如果發出如狼嚎般「吹狗螺」聲音，又或是不斷對著空氣瘋狂喊叫，就可能是看見「好兄弟」。外國有一名網友分享一段影片，可以看見她半夜呼喊狗狗上樓，不料狗狗卻突然詭異狂吠，她後來查看寵物攝影機，才發現影片竟然出現「神秘女生」，讓她直呼真的很可怕。

影片中可以看見，飼主塔拉（Tara Bland）某日深夜3時20分試圖叫愛犬德克斯特（Dexter）上樓，狗狗聽見主人的聲音立刻朝樓梯跑過去，不料下一秒突然傳出一名小女孩的聲音說「不要去，狗狗」，讓德克斯特突然開始吠叫了起來，恐怖的是當時樓下並沒有其他人。

影片分享後立刻爆紅，至今已有超過2百多萬人觀看，有人說「我會立刻搬家，把房子賣掉」、「是個小女孩的聲音」、「發生在半夜3時20分，感覺更可怕了」、「也許是平行世界的人連結到我們的時空了」、「確實有清楚的『不要去，德克斯特』的女孩聲。」