鐵道迷兒生日！暖爸巧手「讓家變JR車站」　網：缺兒孩子嗎

▲日本JR。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎期間許多人都仍待在家中防疫，此時就非常考驗大家要如何將日子過的有趣！日本有一位爸爸日前為了9歲兒子的生日絞盡腦汁，最後他就使用了他的巧手，給身為鐵道迷的兒子一個驚喜又難忘的生日。成品一出後也讓不少網友超驚艷，紛紛盛讚這位爸爸超暖。

▲暖手爸製作的車站牌。（圖／翻攝自twitter／＠Dad_McFly）



這位爸爸「＠Dad_McFly」在推特上表示，自己的兒子是一個忠實鐵道迷，但礙於疫情關係，實在沒辦法帶他去看到處看真的鐵道，但又非常希望兒子能感受到火車站的氣氛，於是他靈機一動，將家裡部分角落改造成JR車站，不但親手製作火車站站牌，更將站名命名為「9歲」，天花板上也黏了月台上的到站時間跑馬燈，超級精緻。

▲期許兒子能g順利通往10歲、11歲。（圖／翻攝自twitter／＠Dad_McFly）



除了在家中牆壁貼上站牌，這位爸爸更在家中柱子的上方黏上了親手製作月台上的路線招牌，只見招牌上寫著「誕生日線」，而通往的方向則是十歲、十一歲，也意味著希望兒子順利長大。

貼文一出後也吸引許多網友前去朝聖，紛紛大讚這位爸爸，「超感人」、「好暖心」、「如果我爸爸這樣我會非常難忘」、「家裡有缺兒子嗎」、「好有愛」等等。