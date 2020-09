女兒下嫁低種姓男…父僱殺手撕票女婿　女：怎麼不把我也殺了

▲印度社會存在普遍種姓歧視問題,尤其在通婚上,低種姓和高種姓人群間往往會造成矛盾。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

印度海德拉巴(Hyderabad)再傳榮譽殺人事件,一名男子與「較高種姓」的女孩違背家人意願成婚,讓女方家長心生不滿,在倆人新婚3個月時,將男子綁架至野外勒死。警方表示,女方家長與舅舅是殺害她丈夫的主謀,他們雇傭了殺手來進行這一場刺殺行動。

綜合《印度快報》和《印度時報》報導,28歲的希曼斯(Hemanth)來自「維沙」(Vysya)種姓,他與來自「雷迪」(Reddy)的23歲高種姓妻子阿凡蒂(Avanti)相識8年後墜入愛河,卻因為印度特有的種姓制度一直隱瞞戀情。他們在今年6月不顧家人反對結婚後,搬到戈齊博利居住。

Hemanth Kumar, a newlywed from Chandanagar in Hyderabad, was kidnapped from his home & murdered allegedly by his wife Avanti's family. @XpressHyderabad https://t.co/CmrY2s7vAz

新婚3個月後,阿凡蒂的父母來到小兩口的家中,邀約他們到自己家去商量這段婚姻。小夫妻不疑有他,便叫男方家長從各自的住處一同前往。豈知,他們在路上卻遭遇了一場綁架。

阿凡蒂表示,「當我發現汽車駛向我爸媽家的相反方向時,就覺得十分可疑,並設法跳出行駛中的汽車。」然而,希曼斯沒能逃脫,被阿凡蒂的舅舅帶走了。當他們再次見到他時,希曼斯已變成一具冰冷的屍體,被棄屍荒野,除了被勒死的痕跡外,他的臉上滿是被玻璃劃傷的痕跡,雙手也被綁了起來。

#Hyderabad- Suspected #HonourKilling, strong resemblance with Pranay-Amrutha case. 26-yr old Hemanth was strangled to death by his wife’s (Avanti) family, body found at 3.30 am. They have been married for 3 months now(inter-caste marriage). 13 family members in custody (1/n) pic.twitter.com/KYZvagyQ1H