槍口塞爆愛人嘴威脅！他抓到妻子劈腿　「逼爆頭斬首小王」斷愛換原諒

▲槍殺小王換取原諒，女子竟傻傻相信。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

美國新罕布夏州一名男子因為發現妻子劈腿，當場暴怒對對方一陣毆打，接著要求妻子約出「小王」之後滅口，不這樣做的話將永遠不會原諒她，妻子擔心遭到暴力相對，於是約出劈腿的對象，殺害之後再加以分屍，兩人犯案後遭到逮捕，被依謀殺、偽造證據罪等起訴。

綜合外媒報導，30歲男子阿曼多（Armando Barron）發現妻子布蘭妮（Britany Barron）手機有與25歲男子強納森（Jonathan Amerault）劈腿調情的訊息，一氣之下要求布蘭妮殺掉強納森，否則婚姻就告吹。布蘭妮為保全婚姻，於是照著老公的指示，將強納森約到一處公園，並上了對方的車。

布蘭妮在上了強納森的車之後，在車上朝對方後腦開槍，接著阿曼多滿意後，留下布蘭妮在現場處理屍體，並要求將強納森斬首。調查人員與警方發現強納森屍體時，已經被裝入大袋子中，頭顱則分開在另一個布袋中，埋在簡易的墳墓裡。

布蘭妮表示，婚外情被阿曼多發現之後，被毆打多次，甚至還拔槍塞進她的口中，因此撞斷一顆牙齒。然而一開始在接受調查時，布蘭妮卻一度作假證據，直到認知到自己也有罪時，才願意配合警方，並坦承是受到丈夫的指使。

檢察官表示，阿曼多心狠手辣，很可能被判無期徒刑，目前全案還在詳細調查中。

▲男子發現妻劈腿，要求殺掉小王。（圖／翻攝自wmur）

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