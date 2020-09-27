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文在寅再提兩韓合作！高度肯定北韓「主動道歉」態度：盼能得回應

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▲▼李姓公務員所搭乘的「無窮花10號」，27日中午駛回木浦港。（圖／達志影像）

▲李姓公務員所搭乘的「無窮花10號」，27日中午駛回木浦港。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓海洋水產部47歲李姓公務員遭北韓警務人員遠距開槍擊殺，造成近日南北韓雙方關係緊張，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩也針對此事向南韓總統文在寅致函道歉。對此，文在寅今（27）日下午3時在青瓦台召開會議，除了高度肯定北韓主動致歉的態度，還向北韓提出正式邀請，期盼能在事發海域共同展開搜索，找出該公務員的遺體。

根據《韓聯社》，青瓦台國家安保室次長徐柱錫（서주석）於27日下午召開記者會，發表由文在寅主持的緊急安保關係長官會議結果，「在此先高度評價北韓立即道歉、以及承諾防止類似事件再犯的態度。」

徐柱錫表示，「由於南韓與北韓所掌握到的資訊在脈絡上有所差異，因此在此正式向北韓提出共同調查之請求，以求早日完成真相調查，期盼能以更開放的態度釐清真相。為了能順利完成雙方間的溝通、協議、資訊交換，在此呼籲北韓能恢復、啟動兩韓間的軍事通訊頻道。」

徐柱錫向北韓呼籲，搜尋並打撈失蹤公務員的屍體與遺物，是針對死者家屬的人道考量，應視為先務。

徐柱錫同時向中國當局呼籲，「因為西海（黃海）北方分界線（NLL）鄰近海域也常出現中國籍漁船，在此呼籲中國當局與漁民能協助尋找屍體與遺物。」

報導指出，文在寅於會議中召集新任國防部長徐旭（서욱）、國家情報院長朴智元（박지원）、青瓦台總統秘書室長蘆英敏（노영민）、青瓦台安保室長徐薰（서훈）、青瓦台國家安保室次長徐柱錫（서주석）等人，在會議中討論對策。

《韓聯社》分析，由於此次青瓦台正式向北韓提出共同搜索邀請，因此不排除北韓會回復南韓的請求。

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