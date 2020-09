美死亡破21萬…他硬開「50人營火趴」狂歡　狂譙到場警員下場GG了

▲美國一男子在新冠肺炎大流行期間舉行營火趴而被捕入獄。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

來自美國馬里蘭州的邁爾斯(Shawn Marshall Myers)因為在新冠肺炎大流行期間,兩次舉辦近50人參與的營火狂歡趴,違反了當時的集會禁令,而被判在拘留所服刑一年。

綜合ABC和NBC芝加哥報導,現年42歲的邁爾斯今年3月因連續2次舉辦人數超出限制的營火趴被捕。當時員警到場後發現,竟有多達50人在他家中的營火旁狂歡。當時,馬州州長霍根(Larry Hogan)頒布的緊急命令,嚴格禁止10人以上的聚會。

Shawn Myers, 42, held two large parties within one week, prosecutors say. https://t.co/iBZOExaVPv