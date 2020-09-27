美死亡破21萬…他硬開「50人營火趴」狂歡　狂譙到場警員下場GG了

▲美國一男子在新冠肺炎大流行期間舉行營火趴而被捕入獄。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

來自美國馬里蘭州的邁爾斯（Shawn Marshall Myers）因為在新冠肺炎大流行期間，兩次舉辦近50人參與的營火狂歡趴，違反了當時的集會禁令，而被判在拘留所服刑一年。

綜合ABC和NBC芝加哥報導，現年42歲的邁爾斯今年3月因連續2次舉辦人數超出限制的營火趴被捕。當時員警到場後發現，竟有多達50人在他家中的營火旁狂歡。當時，馬州州長霍根（Larry Hogan）頒布的緊急命令，嚴格禁止10人以上的聚會。

Shawn Myers, 42, held two large parties within one week, prosecutors say. https://t.co/iBZOExaVPv — World News Tonight (@ABCWorldNews) September 26, 2020

檢察官指出，邁爾斯在3月22日第一次舉辦派對，員警接獲消息到場告知他已違反禁令時，邁爾斯與執勤警員爭論，最後勉強同意解散派對。

相隔不到5天，邁爾斯又再次「廣招好友」到府開趴。警員抵達後發現現場又有50人參與該派對，於是再次要求客人們解散。不料，這次邁爾斯對警方叫囂，聲稱自己和客人們擁有聚會的權利，還要求現場的參與者都留下，完全無視現場的警員與禁令。最後，邁爾斯被判在拘留所服刑一年，且刑滿獲釋後，仍接受長達3年的觀察。

根據統計，美國新冠肺炎確診數超過710萬例，逾21萬人死亡；馬里蘭州的確診數達12萬3328人，死亡數為3925人。

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