漢光兵推我軍奇襲戰勝共軍　嚴德發：採複合式兵推

記者陶本和／台北報導

國防部剛結束「漢光電腦兵棋推演」，而共軍兵力首度不設上限，測試台灣不對稱戰力，最後由我軍奇襲獲勝。對此，國防部長嚴德發27日下午受訪表示，因應當前嚴峻區域情勢，採複合式兵推。

▲國防部長嚴德發。（圖／記者陶本和攝）



本次「漢光電腦兵棋推演」，將「紅軍」兵力首度不設上限，符合台海嚴峻的現況，而國防部扮演的「藍軍」雖然一度陷入苦戰，但最後靠著奇襲獲勝，讓軍方內部士氣大振。

對此，嚴德發下午受訪時表示，兵棋推演會依據當前嚴峻的區域情勢，來檢驗作戰計畫，設置課題。他說，這次是採「複合式兵推」，以往都是單一的、系統的演習，無法立即找出答案。

因此，嚴德發說，為因應區域情勢嚴峻，國軍採「複合式兵推」，把所有重要幹部集合在一起，有任何需要強化的，都可以馬上解決處理。

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