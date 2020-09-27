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少女慘對所有食物過敏…2年掉30kg　僅靠「心臟」靜脈注射維生

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▲▼少女慘對「所有食物」過敏。（圖／翻攝自IG／＠potsofhope）

▲維特琳只能依靠心臟靜脈注射維生。（圖／翻攝自IG／＠potsofhope）

記者張方瑀／編譯

英國一名20歲的少女患有一種特殊疾病，讓她對「所有食物」都過敏，從一開始只能吃雞肉、馬鈴薯等固定食物，後來居然連安裝胃管都不行。現在的她只能依靠一根連接到心臟主血管的管子，直接注射營養液維持生命。

根據《每日星報》報導，住在英國北安普敦郡（Northants）的維特琳（Lauren Wittering）患有「肥大細胞活化綜合症」（Mast Cell Activation Syndrome，MCAS），這種疾病會讓身體免疫系統失靈，讓維特琳對所有的食物都過敏，短短兩年內體重掉了31公斤。

▲▼少女慘對「所有食物」過敏。（圖／翻攝自IG／＠potsofhope）

▲維特琳對所有食物都過敏。（圖／翻攝自IG／＠potsofhope）

維特琳第一次出現症狀是在高中化學課時，當時她接觸到酒精後，開始出現過敏反應，後來是吃到大豆或奶製品時會出現蕁麻疹。後來在醫院住了6個月後才診斷出來，大約有一年的時間她只能吃雞肉、米飯、馬鈴薯、胡蘿蔔和花椰菜，結果狀況還是惡化，醫生只好替她安裝餵食管，直接將食物灌到胃裡。

沒想到，維特琳還是出現了過敏反應，僅僅是食物的味道或是接觸到胃，就會出現嚴重過敏反應，「我的呼吸會惡化、失去知覺，心跳加速，蕁麻疹覆蓋全身，嚴重時連注射腎上腺素都會過敏。」最後，醫生只好在她的心臟安裝管子，直接靠靜脈注射維持生命。

這一切都沒讓維特琳感到沮喪，始終保持著積極樂觀的態度，希望將來能成為一名營養學家，「剛開始時真的很可怕，但我想我現在已經習慣了。」維特琳正準備進行一種美國的藥物實驗，已經一年多沒有「吃」東西的她說，「希望這款藥能讓我找回一些我愛的食物，例如布丁。」

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