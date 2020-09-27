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共機頻頻越「台海中線」侵擾　澳媒籲：拜登應向川普看齊挺台

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▲▼國防部證實，共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

▲共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

文／中央社記者丘德真雪梨27日專電

中共軍機越過台海中線侵擾事件激起國際輿論關注，「澳洲人報」社論呼籲美國民主黨總統候選人拜登應該要與總統川普看齊，支持「勇敢和成功的民主政體」─台灣。

媒體大亨梅鐸旗下、澳洲唯一全國性發行的大報「澳洲人報」（The Australian）昨天刊登社論「台灣面對不確定的未來」（Taiwan faces uncertain future），表示台灣對美國及其印太地區盟國具有明顯的重要性，若美國坐視台灣被北京掌控，美國在區域的影響力將大受打擊；因此，美國、澳洲等印太地區各國都需要致力阻止中國威嚇台灣這個「2500萬人民的勇敢和成功的民主國家」。

社論表示，美國11月總統大選後，不論是川普連任或拜登上台，未來4年都應該有具體的挺台策略。

社論提到，川普（Donald Trump）對台灣的支持，反映在對台軍售的決策中。例如，川普近日承諾對台提供水雷、巡弋飛彈和MQ-9B死神無人機（MQ-9B Reaper）等武器，金額達70億美元（約新台幣2050億元）。

社論呼籲，拜登（Joe Biden）應該向川普看齊，提出具體的挺台策略；例如，拜登可提出重啟「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）談判，以便替台灣加入舖路。

「澳洲人報」26日也刊登澳洲國防情報組織前中國事務主管蒙克（Paul Monk）的評論文章「（澳洲左右）兩派對台灣的態度都該調整」（Attitude adjustment required on both sides over Taiwan），認為澳洲朝野都應該重新思考「一個中國」政策，不該在台灣海峽戰雲密布時置身事外。

蒙克提到近幾十年來澳洲朝野的長期共識是若台灣「挑釁」（provokes）中國，即使美國支持台灣，澳洲也該避免被「美澳紐防衛公約」（ANZUS Alliance）捲入戰爭，因為這是戰略和外交計算後的既定立場；蒙克認為，由於近期局勢已出現重大轉變，所以澳洲應該改變過去的思維。

蒙克表示，假如中國在台海挑起戰端，將對中國及整個印太區域帶來災難；一味取悅中國與放棄台灣對維護區域和平沒有幫助，況且澳洲也根本無法置身事外。

蒙克解釋，過去中國對外政策奉行中國共產黨前領袖鄧小平「明智而有耐性的」（wisely patient）韜光養晦路線；因此，澳洲以過去的舊思維就足以維持和平；不過，現今中國是由「沒耐性也不明智的」中共總書記習近平主政，澳洲需要從根本上重新思考對台灣的態度。

蒙克認為，武力犯台可能會讓中國自取其辱、讓台灣受創，同時危害區域安全；雖然如此，但從習近平不惜重大犧牲對付香港看來，習近平有可能對台灣採取強硬行動，台海有即將爆發戰爭的可能性。

蒙克提醒，澳洲必須認清自己在外交上的兩項挑戰，首先應該明確宣示：澳洲將不惜一切支持自由、民主、繁榮的台灣，要是中國發動戰爭，將付出重大代價。同時澳洲也要在長遠上促進中國走向民主，以便達到一個對各方均有利的局面。

蒙克表示，北京有可能寬宏大量認知台灣的獨立存在並與其和平相處，澳洲與日本、南韓、越南、印尼、印度、美國和中國應該可以冷靜思考這個可能性，並悄悄地認真討論這個可能性。這是相關國家集體面對的立即挑戰。

蒙克是至少10本書的作者，包括2005年出版的「於無聲處聽驚雷—反思中國」（Thunder From the Silent Zone: Rethinking China）

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