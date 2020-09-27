比韓劇還扯！「公務員之死」船上監視器全故障　打撈屍體難如登天

▲南韓軍方與海警仍持續再延坪島海域展開搜索作業，盼能找出李某屍體。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓海洋水產部隸屬於全羅南道木浦市西海漁業管理團的47歲李姓公務員遭北韓（朝鮮）警務人員遠距開槍擊殺，其生前執行任務時所搭乘的「無窮花10號」今（27）日上午11時40分左右，終於從仁川延坪島海域抵達木浦市竹橋洞沿海的專用碼頭，船上剩餘的15名成員在李某死亡後承受極大心理負擔，已返家休養，而南韓當局持續出動艦艇、飛機在黃海（南韓稱西海）北方界線（NLL）海域搜索。

根據《韓聯社》，無窮花10號於18日出航執行任務時，李某在該船擔任航海技師，如今船隻再次返抵木浦，卻不見李某的身影，而船上其他15名成員皆穿著救生衣走上甲板，準備靠岸。

▲「無窮花10號」於27日中午返抵木浦港。（圖／達志影像／美聯社）

根據韓媒《紐西斯通訊社》，儘管北韓今（27）日清晨透過官媒《朝中社》向南韓承諾，若打撈到李姓公務員屍體，會依既定程序完成引渡，同時向南韓當局警告，勿出動軍艦「侵犯領海」展開屍體搜索作業，否則只會激起另一場悲劇；然而南韓軍方卻批評北韓的說法毫無疑懼，表示根本從未越過北方界線，將會在北方界線海域取締非法中國籍漁船的同時，持續展開搜索作業。

南韓軍方與海洋警察27日派出13艘海警警備艦艇、16艘海軍艦艇、10艘漁業指導船、6架飛機，持續在北方界線南端展開搜索作業，範圍從延坪島西岸至小青島南端，東西長達96公里，盼能找出李某的遺物、打撈其屍體，不過截至目前為止仍一無所獲。

▲延坪島居民與漁民認為，屍體搜索打撈作業根本如同大海撈針。（圖／達志影像）

不過延坪島海域居民與漁民都認為情況不樂觀，表示李某死亡多日，屍體早就隨著潮汐漂流，想打撈上岸根本如同大海撈針，除非是剛好卡在漁民所設置的漁網。

而根據韓媒《YTN》，南韓海警表示，雖已完成調閱李某生前9月的通聯記錄，卻未找出任何關於「投誠北韓」跡象的對話，而船上2支監視器於18日起故障，甚至就連船載航程資料記錄儀（VDR）其實也未完成安裝，比韓國連續劇還離譜的劇情不斷發生，更增添搜索作業的困難度。

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