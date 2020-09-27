無人機「投炸藥」嚇唬前女友！恐怖情人擁大量槍械　住家如軍火庫

▲被告使用無人機將爆炸物投擲到前女友家附近進行恐嚇。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

美國一名「恐怖情人」在前女友家附近使用無人機投擲爆裂物，被警察發現後遭控「非法持有槍支和爆炸物」以及「使用未經註冊的無人機投擲爆炸裝置」，判決24日出爐，該男子被判監禁5年。

綜合美聯社、CBS Philly與俄羅斯衛星通訊社報導，警方在去年6月對緬因州（Maine）班戈（Bangor）發生的一連串小型爆炸事件進行調查時，聯邦檢察官發現45歲的穆茲卡托（Jason Muzzicato）的形跡相當可疑，突襲他在華盛頓的住所和班戈鎮上的汽車維修廠後，發現大量槍支和彈藥，宛如小型軍火庫。

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警方調查後發現，穆茲卡托使用無人機投擲爆炸物的舉動是為了恐嚇前女友，但他的前女友受到保護免受虐待（PFA）法令保護，所以聯邦法律禁止穆茲卡托擁有這些槍支。儘管穆茲卡托聲稱，保留這些武器是因為他不斷受到騷擾，就連自己的車和維修廠中客戶的車都遭到破壞，同時否認使用無人機。

不過，他在去年12月承認犯行，並在知情的情況下駕駛未經註冊的無人機，隨後被控「非法持有槍支和爆炸物」以及「使用未經註冊的無人機投擲爆炸裝置」，最終在24日被判監禁5年。

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