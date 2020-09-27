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小1女童獨自在公園玩...遭陌生男帶到公廁「強迫摸下體」

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▲▼小學女童，小學生，學童，女童，書包。（圖／pakutas）

▲2名女童被陌生男子帶到公廁猥褻。（圖／pakutas）

記者王佩翊／編譯

日本北海道千歲市26日下午發生一起陌生男子性騷女童的事件。據了解，當時住在附近的2名女童正在公園遊玩，卻突然有一名年輕男子將兩人帶到一旁的公廁，強迫女童用手觸摸自己的下體。由於當時女童的家長都不在公園，直到女童回家轉述後，家長才急忙到警局報案。

根據《北海道新聞》報導，2名就讀小學一年級的女童26日下午原本一同在「梓2號公園」遊玩，但3時30分左右卻突然被一名身穿灰色外套與黑色長褲的年輕男性帶到一旁的公廁。女童表示，該名男子將兩人帶到公廁的女廁隔間後，突然脫下長褲，露出生殖器官，並硬抓著其中一名女童的手臂，要求對方觸摸自己的下體，行為十分可惡。

由於事發當時，2名女童的家長與監護人皆沒有在場，直到女童向父母轉述被拉到女廁的經過後，家長才連忙報警處理。警方目前已經以強制猥褻罪嫌疑，全力追緝該名犯嫌的行蹤。根據女童指認，嫌犯年約20歲至30歲，黑髮、身形微胖，事發當時身穿灰色外套與黑色長褲。

對此，許多網友紛紛表示，「現在連公園也不能安心地讓小孩去了」、「連公廁的入口都要加裝監視器了嗎」、「對小孩而言會成為創傷吧，等到她們懂事之後」、「希望犯人趕快被抓到，不要再有下一個受害者出現」等。

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