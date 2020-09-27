車庫翻「破舊酒壺」竟來自乾隆年間！　估價後近1500萬售出

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實習記者周依儒／綜合報導

英國南德比郡一戶人家日前在自家車庫找到一個看似破舊的中國小酒壺，原本打算賣給二手店賺筆小錢， 沒想到一經拍賣行的估價師估價後，竟然發現這個小酒壺是來自18世紀、乾隆年間的葡萄酒壺，因此最後以39萬英鎊（約新台幣1455萬）的價格售出。

根據CNN報導，這個酒壺是由琺瑯和銅所製成，重量約362公克，上面繪有花卉圖案，旁邊也有小手柄和壺嘴。英國漢森拍賣行（Hansons Auctioneers）表示，酒壺的持有人是從自己的祖父那邊繼承了該物品，而他的祖父應該是在第二次世界大戰期間駐紮在遠東時獲得此酒壺。

▲乾隆年間小酒壺。（圖／翻攝自YouTube／Hansons Auctioneers）



英國漢森拍賣行（Hansons Auctioneers）透露，這戶人家原本是打算直接賣給二手店，因為他們怕拿來拍賣行估價會被笑。此外，漢森拍賣行的老闆漢森（Charles Hanson）也指出，起初這個酒壺都被收在一個盒子裡面，並被放在不起眼的櫥櫃架子上，物品主人當時可能想不到，這個東西竟然可以讓他們改變經濟生活。

據了解，拍賣行最初預計這個稀有商品，售價將會在2萬到4萬英鎊（約新台幣75萬到150萬）之間，再拍賣前也將估價改為10萬到15萬英鎊（約新台幣373萬到560萬）之間，不過最後在直播拍賣時則以39萬英鎊的價錢賣出。