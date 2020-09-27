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提大法官惹議！川普速提名「惹毛民主黨人」　拜登狂轟：選後再說吧

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▲▼ 美國總統川普（右）及前副總統拜登（左）。（圖／達志影像／美聯社）

▲隨著大選將至，川普、拜登口水戰更加激勵。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國總統川普今天預期，他提名的大法官巴瑞特「很快」就會在聯邦參議院獲得確認。但民主黨總統候選人拜登表示，美國人民選出下任總統前，參院不該行使同意權。

川普在白宮表示：「（參院）應該會很直接了當且迅速完成確認。」民主黨人抱怨川普不該在距大選這麼接近時提名大法官，川普宣布巴瑞特（Amy Coney Barrett）遞補金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）遺缺後，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）隨即呼籲參院，別在11月3日大選前確認川普提名的人選。

拜登表示：「美國人民選出下屆總統和下屆國會之前，參院不應該對這個空缺有所動作。」他指出，白紙黑字紀錄顯示，巴瑞特法官「不同意聯邦最高法院支持平價醫療法（Affordable Care Act,俗稱「歐巴馬健保」）。」

拜登表示，川普「4年來」一直試圖終結「歐巴馬健保」（Obamacare），但聯邦最高法院兩度「裁定此法合憲」。

「但即便是在全球疫情方熾之際，川普政府還在要求美國聯邦最高法院全盤推翻此法。」根據美聯社引述3名知情人士報導，參院司法委員會（Judiciary Committee）將在10月12日這週舉行巴瑞特的確認聽證會。

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