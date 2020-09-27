南韓防疫曝危機！超過300人接種「品質出包疫苗」　總理將發表談話

▲中秋連假將至，南韓金浦機場擠滿了旅客，其中飛往濟州島航班90%機票已被預訂。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情與前期相比雖以接近趨緩，然而單日新增病例仍維持2位數，群聚感染集中在幼兒園、療養設施、職場等，且感染途徑未明之患者數佔總比例達25%。對此，南韓防疫當局呼籲中秋（추석，韓文稱秋夕）盡量取消返鄉掃墓、旅遊等行程；國務總理丁世均（정세균）更對保守派喊話，勿在開天節（10月3日）舉行大型示威級會，稍後將發表「對國民談話」。

根據統計，截至27日0時為止，南韓今（27）日上午9時30分共通報95起病例，與前日相比增加34例，其中73例為境內感染、22例為海外感染；目前南韓共累計例23611確診、401例死亡。

從新增感染者所分佈的地區來看，首都圈共新增60例（首爾佔33例、京畿道佔18例、仁川佔9例）；慶尚北道新增6例；釜山新增3例；忠清北道新增2例；忠清南道與全羅北道各新增1例。

▲南韓高速鐵路SRT員工正對列車進行消毒工作。（圖／達志影像）

首爾市道峰區「Yemaru日照中心」（예마루 데이케어센터）截至26日中午12時累計19例；首爾市冠岳區「愛之樹幼兒園」（사랑나무 어린이집）累計7例；首爾市東大門區聖經聚會累計19例；全羅北道益山市仁和洞某辦公室累計17例。

另外，首爾市九老區新道林站為地鐵1、2號線與鐵路京釜線的轉乘站，該站傳出連續共8名清道夫確診的群聚感染案例，所幸清道夫執行公務時皆有依規定配戴口罩、未與其他乘客接觸。根據疫調結果，16名清道夫將便當帶進狹窄的休息室內共食，才會造成病毒傳播。

而關於生技廠「神聖藥品」（신성약품，暫譯）所出產的流感疫苗在配送時暴露於常溫中，疫苗品質出現疑慮。南韓疾病管理廳統計數據顯示，目前已有324人接種該疫苗；雖然安全性受到質疑，不過仍未有患者傳出異常反應。

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