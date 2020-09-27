民主就是眼中釘！中國摧毀台灣「只差一小步」　英學者：力量足以粉碎東亞

▲中國在南海、台灣問題上動作持續受到關注。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

隨著2020美國大選將至，緊繃的中美關係投射到南海、台灣等政治問題上，受到國際高度關注。英國諾丁漢大學一名高級研究員指出，台灣問題在中國心中即是一根刺，對於這些「零散的民主」充滿仇恨與恐懼，因此摧毀台灣的民主絕對是首要任務，而一切的爆發都只是在「倒數計時」而已（Five minutes to 12）。

根據英國《每日快報》報導，中美關係緊繃之際，台灣問題再度成為談判的棋子，近期中美台3方的戰機屢屢在台海中線行動，局勢轉變機率似乎越來越大。諾丁漢大學亞洲研究所高級研究員富爾達（Andreas Fulda）日前在推特上表示，習近平所領導的中國共產黨已經將目標完全鎖定台灣，因為台灣自由民主的體制，是讓中國、台灣分化的其中原因，而共產黨的強硬手段很可能會點燃區域的火花，一切都一觸即發。

富爾達也在《外交政策》（Foreign Policy）一篇文章中提到，香港未來可能演變成如北愛爾蘭一般，從民主運動演變成反對外部管理的長期鬥爭，站在中國立場而言，許多人越來越擔心政治危機（如香港示威）蔓延，因此台灣問題更是顯得需要被解決。

「對於中國而言民主就是『侵入體制性的雜草』，絕對必須剷除」富爾達表示。當民主觀念不斷萌芽且根深蒂固、或成為衝突導火線時，中國可能用尖銳的力量去消滅，「而這樣的力量可能會粉碎整個東亞」。

如今在習近平的領導之下，中國的「敵人」名單可能增加，且面對的外部考驗也越來越艱困，共產黨可能將會以不同手段面對挑戰。

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