民主就是眼中釘！中國摧毀台灣「只差一小步」　英學者：力量足以粉碎東亞

隨著2020美國大選將至,緊繃的中美關係投射到南海、台灣等政治問題上,受到國際高度關注。英國諾丁漢大學一名高級研究員指出,台灣問題在中國心中即是一根刺,對於這些「零散的民主」充滿仇恨與恐懼,因此摧毀台灣的民主絕對是首要任務,而一切的爆發都只是在「倒數計時」而已(Five minutes to 12)。

根據英國《每日快報》報導,中美關係緊繃之際,台灣問題再度成為談判的棋子,近期中美台3方的戰機屢屢在台海中線行動,局勢轉變機率似乎越來越大。諾丁漢大學亞洲研究所高級研究員富爾達(Andreas Fulda)日前在推特上表示,習近平所領導的中國共產黨已經將目標完全鎖定台灣,因為台灣自由民主的體制,是讓中國、台灣分化的其中原因,而共產黨的強硬手段很可能會點燃區域的火花,一切都一觸即發。

富爾達也在《外交政策》(Foreign Policy)一篇文章中提到,香港未來可能演變成如北愛爾蘭一般,從民主運動演變成反對外部管理的長期鬥爭,站在中國立場而言,許多人越來越擔心政治危機(如香港示威)蔓延,因此台灣問題更是顯得需要被解決。

「對於中國而言民主就是『侵入體制性的雜草』,絕對必須剷除」富爾達表示。當民主觀念不斷萌芽且根深蒂固、或成為衝突導火線時,中國可能用尖銳的力量去消滅,「而這樣的力量可能會粉碎整個東亞」。

如今在習近平的領導之下,中國的「敵人」名單可能增加,且面對的外部考驗也越來越艱困,共產黨可能將會以不同手段面對挑戰。

