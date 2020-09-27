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致命「食腦菌」出沒…德州已11市淪陷！　CDC：感染一週內就會死

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▲▼福氏內格里蟲。（圖／翻攝自CDC官網）

▲福氏內格里蟲。（圖／翻攝自CDC官網）

記者葉睿涵／綜合報導

美國德州環境品質委員會（TCEQ）在東南部的供水系統中發現「食腦菌」，立即向11座城市的居民發出警告，要求人民不要使用任何水，甚至還有其中一個城鎮發佈災難聲明。TCEQ 27日淩晨已解除部分地區的警告。

據TCEQ 訊息與CNN報導，這起事件始於一名6歲小男孩9月8日因感染入院治療後，診斷發現病症竟與福氏內格里蟲有關，感染源可以追溯至小男孩所在的萊克傑克遜市民中心湖前的一個噴泉，或是從小男孩家裡的水管流出的水。

市政當局在事發後立即關閉噴泉，還請來私人實驗室對噴泉中抽取的水樣進行測試，結果在11個水樣中有3個對福氏內格里蟲（Naegleria fowleri）檢測呈陽性。德州當局立刻發佈聲明，警告所有受影響區域的居民不要用水。

TCEQ 在台灣時間27日淩晨12時已解除部分地區的警告，但其中的萊克傑克遜（Lake Jackson）仍在管制中。

美國疾病管制與預防中心（CDC）資料顯示，這種俗稱為食腦菌的福氏內格里蟲常見於土壤、溫暖的湖泊、河流和溫泉中。偶爾也會在維護不善或未加氯的水池和工業工廠排放的溫水中發現。感染症狀有非常嚴重的頭痛、發燒、喉嚨痛、鼻塞、頸部僵硬、嘔吐、昏迷，甚至死亡

CDC表示，雖然這種病毒感染非常罕見，但大多數都是致命的，而且病程很快，受感染的病患者一個星期以內就會死亡。美國在2009年到2018年共有34例感染病例，其中30人被娛樂用水感染；1962年到2018年共有145人被感染，只有4人存活。

 

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