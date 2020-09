致命「食腦菌」出沒…德州已11市淪陷！　CDC：感染一週內就會死

▲福氏內格里蟲。(圖/翻攝自CDC官網)

記者葉睿涵/綜合報導

美國德州環境品質委員會(TCEQ)在東南部的供水系統中發現「食腦菌」,立即向11座城市的居民發出警告,要求人民不要使用任何水,甚至還有其中一個城鎮發佈災難聲明。TCEQ 27日淩晨已解除部分地區的警告。

據TCEQ 訊息與CNN報導,這起事件始於一名6歲小男孩9月8日因感染入院治療後,診斷發現病症竟與福氏內格里蟲有關,感染源可以追溯至小男孩所在的萊克傑克遜市民中心湖前的一個噴泉,或是從小男孩家裡的水管流出的水。

The Brazosport Water Authority is issuing a Do Not Use Advisory for all water in the following cities: Lake Jackson, Freeport, Angleton, Brazoria, Richwood, Oyster Creek, Clute, Rosenburg, Dow Chemical, TDCJ Clemens and TDCJ Wayne Scott. pic.twitter.com/PWp95dXdrE